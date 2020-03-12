В Челябинске католический священник убирает территорию возле храма

Возле католической церкви в Металлургическом районе Челябинска настоятель чистит тротуары за рулем снегоуборочной техники, сообщает 31tv.ru.

Священник Ян Высоцкий, SAC, используя специальную технику, убирает мокрый снег. Он чистит городские тротуары в районе остановки «Досуговый центр Импульс», где расположен католический храм. Ранее отец Ян вместе с верующими очищал церковный двор и прилегающую территорию вручную. В этом году он приобрел снегоуборочную технику. Священнослужитель видит свою задачу в том, чтобы сделать город более красивым и благоустроенным. Дорожники не всегда справляются со снегом, говорит отец Ян, и поэтому помогать им на «своей» территории он считает необходимым.