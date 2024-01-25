В Бейруте по случаю Недели молитв о единстве христиан прошло большое экуменическое собрание

В Бейруте прошло большое экуменическое собрание с участием до 10 тысяч клириков и мирян по случаю Недели молитв за христианское единство, пишет «Седмица» со ссылкой на CNA.

В самом сердце столицы Ливана патриархи, епископы, священники и миряне различных христианских церквей устроили на выходные 20-21 января крупное экуменическое музыкальное собрание под названием «Бейрут 2024» со всенощными богослужениями, пениями и молитвами, дабы вселить надежду на единение в души участников. Ближневосточный совет церквей, организатор собрания, сообщает, что во всенощной приняли участие около 10 тысяч человек. Христиане единодушно выступили за воцарение мира в Бейруте и на всем Ближнем Востоке. Собравшись вместе по случаю Недели молитвы за христианское единство, они славили Господа и молились. Молодой ливанский католик Марк Мерхей дирижировал хором из 400 певчих, славивших Господа гимнами на всех местных языках и во всех церковных музыкальных традициях.

Журналисты ACI Mena, новостного партнер CNA на арабском языке, следили за подготовкой собрания, участвовали в нем, и брали интервью у христианских клириков и мирян о значении этого знакового события. «Хотя одного объединенного хора мало, чтобы побудить к единству и утвердить его, он все же дает нам яркий пример и символ плодотворного единства верующих во Христа, – говорит епископ Цезарь Есаян, апостольский викарий латинян в Ливане. – Это событие показывает, что христиане способны и рады собираться вместе, чтобы единым гласом и душой восхвалять Господа и поклоняться ему. Истинное единство рождается, когда люди посвящают свою жизнь Богу и соединяются с Иисусом Христом. Символизм нашего экуменического собрания не ограничивается рамками Ливана, а распространяется на весь Ближний Восток и мир в целом. Ливан был и остается прекрасным примером мирного сосуществования и братства самых различных христианских традиций».

«Я высоко оцениваю значение этой многообещающего начинания в ответ на идею молодого католика, родившуюся всего полтора года назад, – подтверждает епископ Джордж Бакуни, митрополит Бейрута, Библоса и их мелькитских католических владений. – Меня радует дух взаимного внимания, уважения, открытости и сотрудничества, олицетворяемый хором и многими епископами, священниками и мирянами различных церквей. Такое собрание впервые проводится в Ливане, а участие в нем первосвященников католической, православной и евангелической церквей следует считать весьма ободряющим знаком и призывом к действию».

Епископ Антуан Бу Нейм, архиепископ Маронитской епархии Антелиас, произносит вступительную речь на вечере хвалы и поклонения в Бейруте, Ливан, 20-21 января 2024 года. Фото: ACI Mena

«Нарастающий кризис в нашем регионе делает необходимым единство Церкви, – вторит прелатам сестра Джинан Фарах из ордена Святого Антония. – Я вижу в грандиозном хоре, составленном из певчих всех христианских общин Ливана, осязаемое выражение нашего единства и важный пример для его укрепления. Ливану подобает стать во главе движения за единение христиан, ибо наша страна всегда была светочем духовного разнообразия и веротерпимости, мирного сосуществование культур и религий».

«То, что мы сошлись вместе на молитвы с представителями разных христианских конфессий, означает, что наша встреча возможна и может служить отправной точкой нашего пути к единству, – подтверждает монах-иезуит Даниэль в интервью ACI Mena. – Уникальное богатство Ливана заключается в его культурном и духовном разнообразии, и нам надлежит хранить и защищать это великое сокровище».

«Наша встреча дает нам возможность прочувствовать великое значение и силу христианского единства, – вторит ему мирянин Джихан Хури. – Оно царит там, где церкви и христианская молодежь собираются вокруг Иисуса Христа. Во времена потрясений, войн, кризисов и раскола народы Ближнего Востока стремятся к единству, истине, справедливости и миру. Открывая Неделю молитвы за христианское единство, этот экуменический вечер хвалы и служения Богу собрал духовенство и мирян всех христианских общин, дабы нам вместе помолиться о грядущем единстве».