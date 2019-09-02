В Беслане почтили память жертв трагедии 2004 года

В пятнадцатую годовщину террористического акта в Беслане 1 сентября архиепископ Владикавказский и Аланский Леонид и духовенство епархии приняли участие в мероприятиях памяти жертв трагедии 2004 года. Тысячи людей пришли к стенам школы №1 почтить память погибших, сообщает агентство Благовест-инфо со ссылкой на сайт Владикавказской епархии.

Траурная церемония по традиции началась со школьного звонка в 9.15: в это время 1 сентября 2004 года началась праздничная линейка в школе, которую захватили террористы. К подножию креста, установленного в центре спортзала, возложили цветы глава республики Северная Осетия–Алания Вячеслав Битаров, председатель парламента республики Алексей Мачнев, члены кабинета министров, депутаты, представители министерств и ведомств. Архиепископ Леонид в сослужении духовенства епархии совершил заупокойную литию по погибшим в те трагические дни. Вечером во дворе разрушенной школы в память о всех жертвах теракта зажгли свечи.

«Трагедия бесланской Голгофы явила всему миру звериное лицо терроризма и религиозного экстремизма. Этот чудовищный теракт стал преступлением против человечности, – говорится в обращении архиепископа Леонида в связи с 15-летием трагедии. – Сегодня, как и полтора десятилетия назад, сердца наши преисполнены глубокой скорбью о безвинно убиенных. Снова и снова мы вспоминаем страдания и мужество заложников, отвагу и жертвенность бойцов специальных подразделений, положивших, по слову Евангелия, душу свою за други своя».

Траурные мероприятия и богослужения продолжатся 3 сентября. Утром в спортзале школы №1 будет совершена архиерейская Божественная Литургия. После нее начнется крестный ход с портретами погибших – он пройдет от храма Воскресения Христова во дворе школы до мемориального комплекса «Город ангелов», где похоронены 266 из 333 человек, погибших в ходе теракта. У памятника «Древо скорби» будет совершена лития.