В Бельгии пройдёт альтернативное паломничество молодёжи

«Пойдём вместе – 2020»: под таким девизом с 18 по 23 августа в Бельгии пройдет альтернативное паломничество, организованное департаментом молодёжного служения при архиепархии Брюсселя. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Ежегодно в этот период юные бельгийские паломники по традиции отправляются в богородичное святилище Лурда во Франции, но в этом году из-за пандемии коронавируса мероприятие не сможет состояться в привычном формате. Епископская конференция Бельгии предложила провести паломничество альтернативным образом: выйти навстречу инвалидам и самым уязвимым людям на территории архиепархии, неся конкретную помощь, утешение и духовную близость тем, кто оказался в затруднительном положении. «Это альтернативное паломничество, – говорится на сайте поместного епископата, – позволит многим молодым людям в возрасте от 12 до 30 лет выразить личную солидарность различными способами: навестить стариков и людей с ограниченными возможностями, пообщаться с ними по телефону, побеседовать и помолиться с ними, а также отдохнуть вместе со своими сверстниками».

Такой вид паломничества – не единственное проявление пастырской заботы Католической Церкви в Бельгии о молодежи в этот период пандемии COVID-19: например, уже в марте департамент молодёжного служения Валлонского Брабанта выступил с новой «виртуальной» инициативой душепопечения о ребятах, вынужденных оставаться на карантине. Так родился проект «Вызовы» (Challenges) – две еженедельные онлайн-встречи для совместных размышлений: юные участники имели возможность посмотреть и прокомментировать 151 фильм, предложенный веб-сайтом департамента www.outilspjbw.be, а затем поделиться идеями на определённые темы, например, о своём месте в Церкви, призваниях, благотворительности, о любви в семье или заботе о творении. Мероприятие проходило в социальных сетях.