В Барселоне идет подготовка к церковной реформе

Архиепископ Барселоны кардинал Хуан Хосе Омелья объявил о реформе этой главной каталонской архиепархии и учредил специальную комиссию для разработки рабочего документа по осуществлению преобразований. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Идея перестройки церковной жизни возникла полтора года назад. На днях архиепархия Барселоны представила проект, который будет передан на рассмотрение епископскому совету, архипресвитерам, советам пресвитеров, епархиальным и приходским советам.

Пока еще не одобренная реформа предусматривает объединение 208 приходов в 48 «пастырских общин». Каждая община будет включать от 3 до 6 приходов, один из которых послужит центром. В сообщении архиепархии опровергаются высказанные ранее предположения, что 160 храмов будут закрыты. Церкви останутся открытыми, подчеркивается в сообщении, однако будет упразднена концепция приходского настоятеля, «прикрепленного» к одному храму и несущего исключительную ответственность за церковную жизнь. По мнению пастырей, это послужит укреплению общинной работы и синодальности среди священников, мирян, монашествующих и дьяконов.

Причиной реформы назван прежде всего кризис призваний, особенно заметный именно в Каталонии. Церковь вынуждена пересмотреть способ своего присутствия в Испании и усовершенствовать распределение пастырских ресурсов, чтобы достичь наибольшей пастырской эффективности, поясняется в сообщении архиепархии.