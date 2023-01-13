В Барнауле восстановят католическую церковь

В Барнауле восстановят католическую церковь

Январь 13, 2023

Государственная экспертиза Алтайского края рассмотрела документацию на реставрацию памятника историко-культурного наследия – католического храма, расположенного в Барнауле на проспекте Ленина, дом 44.

По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы.

Церковь в центре Барнаула была построена в 1913 году на средства местной католической общины, которая оформилась в городе в конце XIX века. Архитектурный проект здания – единственного в городе, выполненного в неоготическом стиле – подготовил гражданский инженер Иван Носович, он же руководил строительством. В 1930-х годах храм передали Главаптекоуправлению, после чего снесли его верхнюю остроконечную часть, сделав из величественного, устремленного вверх сооружения обычную двухэтажную постройку. На первом этаже разместили аптеку, второй сделали жилым. Также в здании долгое время располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.

Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Алтайского края, предусмотрена реставрация памятника историко-культурного наследия. Планируется в течение трех лет восстановить церковь, после чего она будет передана Католической Церкви.

Проектную документацию подготовила Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика».

ТЕГИ

Print Friendly
vavicon
При использовании материалов сайта ссылка на «Сибирскую католическую газету» © обязательна