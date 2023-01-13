В Барнауле восстановят католическую церковь

Государственная экспертиза Алтайского края рассмотрела документацию на реставрацию памятника историко-культурного наследия – католического храма, расположенного в Барнауле на проспекте Ленина, дом 44.

По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Главгосэкспертизы.

Церковь в центре Барнаула была построена в 1913 году на средства местной католической общины, которая оформилась в городе в конце XIX века. Архитектурный проект здания – единственного в городе, выполненного в неоготическом стиле – подготовил гражданский инженер Иван Носович, он же руководил строительством. В 1930-х годах храм передали Главаптекоуправлению, после чего снесли его верхнюю остроконечную часть, сделав из величественного, устремленного вверх сооружения обычную двухэтажную постройку. На первом этаже разместили аптеку, второй сделали жилым. Также в здании долгое время располагался Совет муниципальных образований Алтайского края.

Проектными решениями, рассмотренными Государственной экспертизой Алтайского края, предусмотрена реставрация памятника историко-культурного наследия. Планируется в течение трех лет восстановить церковь, после чего она будет передана Католической Церкви.

Проектную документацию подготовила Творческая мастерская архитектора Александра Деринга «Классика».