В августе Папа призывает молиться о плодах ВДМ в Лиссабоне (ВИДЕО)

Всемирная сеть молитвы Святейшего Отца опубликовала видеопослание, в котором Епископ Рима комментирует свои молитвенные прошения на август: о плодах Всемирного дня молодёжи в Лиссабоне. Передает русская служба Vatican News.

В этом месяце месяце видеопослание записано в необычном формате: Папа отвечает на вопросы, заданные ему на разных языках молодыми людьми с разных континентов. Ребята с Филиппин, из Бразилии и с Берега Слоновой Кости спрашивают Святейшего Отца: не превращается ли Церковь в «клуб пенсионеров»? Почему темой Всемирного дня молодёжи была выбрана решительность Пресвятой Богородицы? Наконец, чего сам Папа ожидает от международного форума в Португалии?

Епископ Рима по порядку отвечает на каждый вопрос:

«Церковь – не клуб пенсионеров, так же как и не клуб молодёжи. Превращаясь в клуб стариков, она будет обречена на гибель. Св. Иоанн Павел II говорил, что если ты живешь с молодёжью, то и сам молодеешь, а чтобы Церковь не дряхлела, ей нужны молодые люди».

Комментируя девиз лиссабонской встречи – «Мария встала и пошла поспешно», – Папа Франциск отмечает:

«Едва узнав, что она будет Матерью Божьей, Мария не стоит на месте, чтобы сделать селфи или покрасоваться. Первым делом она спешит со всех ног служить и помогать. Вы тоже должны учиться у неё и помогать другим».

Далее Святейший Отец говорит о своих ожиданиях от Всемирного дня молодёжи 2023 года:

«Я хотел бы увидеть в Лиссабоне зачатки грядущего мира. Мира, где в центре внимания любовь, где можно почувствовать себя сёстрами и братьями. Мы же находимся в состоянии войны, и нам нужно нечто иное – мир, который не боится свидетельствовать о Евангелии; мир, исполненный радости. Потому что если у нас, христиан, нет радости, то мы не заслуживаем доверия, и нам никто не верит».

В конце видеоролика юноши и девушки, задавшие вопросы, возносят молитву:

«Помолимся, чтобы Всемирный день молодёжи в Лиссабоне помог нам, молодым людям, отправиться в путь, свидетельствуя о Евангелии собственной жизнью».

Русскоязычной аудитории молитвенные намерения Св. Отца доступны на родном языке благодаря ТВ «Кана»: