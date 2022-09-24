В Ассизи подписано соглашение об «экономике Евангелия» (+ ФОТО)

В субботу 24 сентября в итальянском городе Ассизи состоялась финальная часть международного молодёжного форума «Экономика Франциска», в которой принял участие Святейший Отец. Передает русская служба Vatican News.

В приветственной церемонии на площади перед базиликой Санта-Мария-дельи-Анджели Папу Франциска встретили префект Департамента служения целостному развитию человека кардинал Майкл Черни, церковные и гражданские власти и некоторые делегаты экономической конференции. Епископ Рима принял участие в художественно-театральном мероприятии, на котором восемь молодых людей поделились своим свидетельством.

Обращаясь к участникам форума, Святейший Отец отметил, что встреча в Ассизи пробудила то, что они уже носили в себе: обязательство создать новую экономику, вдохновленную святым Франциском Ассизским, экономику, дружественную к нашей земле, экономику мира. Для этого необходимо «преобразить экономику, которая убивает, в экономику жизни», подчеркнул Папа Франциск.

По словам Папы, экономика должна вдохновляться «пророческим измерением», предлагая «новый взгляд на окружающую среду и на землю». Для этого необходимо поставить под сомнение существующую модель развития. Папа отметил, что участники «Экономики Франциска» в этому году вдохновлялись темой «экономики растений»: кротость, смирение и безмолвие растений могут подсказать стиль развития, в котором все мы нуждаемся, чтобы не оставаться в экономической парадигме ХХ столетия, истощившей природные ресурсы. В частности, это требует «мужественного перехода от ископаемых источников энергии» к источникам «с нулевым или положительным выбросом».

Кроме того, следует принять «универсальный этический принцип» возмещения ущерба. Мы выросли в обстановке злоупотреблений планеты и сегодня должны научиться чем-то жертвовать, изменив образ жизни и сделав окружающую среду более устойчивой, более пригодной для жизни. Нередко это требует мужественного выбора, сказал Папа и упомянул о встреченном однажды молодом инженере, который, несмотря на выгодное место работы, уволился, узнав, что участвует в производстве оружия.

У понятия устойчивости есть несколько измерений: социальное, коммуникативное и духовное. Стремясь к устойчивости, нужно учитывать, во-первых, влияние различных экологических мер на самых бедных и выбирать те, которые сокращают бедность и неравенство. Во-вторых, нужно учитывать аспект взаимоотношений между людьми: во многих странах отношения обедняются, семьи перестают быть местом приятия и защиты жизни, порождая дефицит счастья. Что касается духовного измерения, то Папа подчеркнул «духовную неустойчивость нашего капитализма», отметив, что главный капитал общества – это капитал духовный. Часто перед лицом неопределенности и страданий людям не хватает духовных ресурсов, чтобы пережить фрустрацию, разочарование и потери. Отсюда – уязвимость молодежи, лишенной «этого невидимого капитала, который более реален, нежели финансовый и технологический»: «Восстановление этого существенного духовного наследия – безотлагательная необходимость», — заявил Папа, пояснив, что техника может научить нас, «что» и «как» делать, но она не отвечает на вопрос «почему».

Папа остановился на значении бедности в духовности святого Франциска Ассизского: он ставил бедных в центр всего. Рыночная экономика родилась именно во францисканской среде, в XIII веке, когда францисканцы были «друзьями первых купцов». Именно францисканское движение привело к созданию первых экономических теорий и первых банков солидарности («Монти-ди-Пьета»). Папа призвал молодых экономистов «смотреть на мир глазами бедных», стать друзьями для бедняков, а в своей предпринимательской деятельности создавать не только блага и услуги, но и рабочие места.

Папа завершил обращение к участникам «Экономики Франциска» молитвой:

«Отче, прости нас за то, что мы тяжко ранили землю, не уважали коренные культуры, за то, что не уважали и не любили бедных и создавали богатство без сопричастности. Боже живый, Ты, Который вдохновил сердце, руки и разум этих молодых людей и побудил их отправиться к земле обетованной, воззри милостиво на их щедрость, на их любовь, на желание посвятить жизнь великому идеалу. Благослови их дела, исследования, мечты; не оставляй в трудностях и страданиях, помогая преобразить их в добродетель и мудрость. Укрепи желания добра и жизни, поддержи в разочарованиях перед лицом дурных примеров, да не падают духом и не останавливаются на пути. Ты, Чей единородный Сын сделался плотником, даруй им радость преображать мир любовью, изобретательностью и руками. Аминь».

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После выступления Папы Франциска состоялось чтение и подписание пакта между Святейшим Отцом и молодыми экономистами, предпринимателями, новаторами, студентами и рабочими, прибывшими в Ассизи со всего мира.

В этом документе молодые люди говорят об ответственности, лежащей на их поколении, и обязуются индивидуально и совместно «прожить жизнь так, чтобы сегодняшняя и завтрашняя экономика стала экономикой Евангелия».

Ассизский пакт видит в новой, «евангельской» экономике обязательство мира, а не войны, «противодействие распространению оружия, особенно самого разрушительного»; заботу о творении; служение человеку, семье и жизни; уважение и внимание к самым слабым и уязвимым. В этой перспективе внимание и забота призваны заменить собой расточительство и безразличие, чтобы «никто не оставался позади». Молодые специалисты обязуются «строить общество, в котором камни, отброшенные господствующим менталитетом, становятся краеугольными камнями»; «защищать достойный и безопасный труд для всех, особенно для женщин»; обязуются создавать общество, в котором «финансы являются другом и союзником реальной экономики и труда»; строить новый мир, в котором умеют ценить и сохранять культуры и традиции народов, всех живых существ и хранить природные ресурсы Земли.

Декларация предвидит новую экономику, которая борется с бедностью во всех её формах, сокращает неравенство и умеет заявить вместе с Иисусом и святым Франциском Ассизским: «Блаженны нищие». Эта экономика руководствуется человеческой этикой и открыта для трансцендентности; она создает благополучие для всех, и это порождает радость, которой делятся с другими.

«Мы верим в такую экономику, – заявляют подписавшие пакт. – Это не утопия, потому что мы уже её строим. А некоторые из нас в особенно яркие рассветы сумели увидеть берега земли обетованной».