В Ассизи епископ возобновил древнюю традицию

Ассизи готовится к ежегодному Празднику прощения, который будет отмечаться 1 и 2 августа. Во время этого праздника предоставляется знаменитая «индульгенция Порциункулы». По этому случаю поместный епископ Доменико Соррентино решил возобновить древнюю традицию – «Прощение жителей Ассизи». Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Ранним утром 1 августа жители города отправятся паломничеством к базилике Санта-Мария-дельи-Анджели, чтобы таким образом первыми стяжать индульгенцию. Епископ объявляет о возобновлении «Прощения жителей Ассизи» в пастырском послании, так поясняя смысл возвращения к этой традиции: «То, что мы физически отправимся в путь, будет импульсом и ободрением в тот время, как вместе со всем обществом мы испытываем потребность возобновить путь: мы спонтанно связываем это прежде всего с печальным опытом пандемии, но на самом деле он побуждает смотреть за ее пределы, чтобы выйти из глобального кризиса, затрагивающего множество измерений».

Паломничество начнется в 5 часов 30 минут от церкви Санта-Мария-сопра-Минерва и завершится в семь часов Мессой под предстоятельством монсеньора Соррентино в базилике Санта-Мария-дельи-Анджели.

В пастырском послании епископ Ассизи приглашает верующих размышлять над «не утвержденным буллой Уставом» святого Франциска – текстом 1221 года. «Каждого, кто читает этот текст, впечатляет тот факт, что он в основном соткан из евангельских отрывков, — поясняет иерарх. – Франциск возвращает нам Христа и Его Евангелие в качестве правила жизни: это касается не только францисканцев, это касается всей Церкви». Прелат подчеркивает, что опыт братства в общине святого Франциска должен побудить жителей Ассизи размышлять об образе жизни, когда все становятся «одним сердцем и одной душой».

Праздник прощения в Ассизи предваряется трехдневной подготовкой: с проповедями к пастве обратятся вице-президент Итальянской епископской конференции монсеньор Джузеппе Батури и новоизбранный генеральный настоятель Ордена меньших братьев отец Массимо Фузарелли. Состоится церемония передачи ладана мэром города Ассизи; традиционное молитвенное бдение в этом году возглавит отец Филиппо Бетцу, настоятель монашеской провинции капуцинов на Сардинии; будет совершено несколько Святых Месс, одна из которых – под предстоятельством Верховного пенитенциария кардинала Мауро Пьяченцы.

История «индульгенции Порциункулы» описана в «Грамоте Теобальда», епископа Ассизского: «Ночью Года Господня 1216 в церквушке Порциункула Франциск был погружен в молитву и в созерцание, как вдруг неожиданно по церкви разлился ярчайший свет. Франциск увидел над престолом Христа, облеченного в свет, а у Его десницы Его Пресвятую Матерь. Они были окружены множеством ангелов. Франциск безмолвно поклонился в землю своему Господу. Они спросили у него, чего он желает для спасения душ. Франциск незамедлительно ответил: Отче Пресвятой, хоть я убогий грешник, прошу Тебя: даруй каждому, кто раскаялся, исповедался и пришел в эту церковь, щедрое и великое прощение, чтобы полностью была отпущена вся их вина». «Брат Франциск, то, о чем ты просишь, — великое дело, — сказал ему Господь. – Но ты достоин самого большего, и самого большего получишь. Итак, я принимаю твою просьбу, но при условии, что ты попросишь у Моего викария на земле, от имени Моего, об этой индульгенции». Франциск незамедлительно предстал перед Папой Гонорием III, который в то время пребывал в Перудже, и чистосердечно поведал ему о своем видении. Папа выслушал его со вниманием и после некоторых колебаний дал своё одобрение».

В дальнейшем эта индульгенция была распространена на всех, кто в период от полудня 1 августа до конца 2 августа посетит какую-нибудь приходскую церковь, францисканскую церковь или какую-либо другую церковь, имеющую такую привилегию. Для получения индульгенции к Исповеди можно приступить в период от пятнадцати дней до Праздника Прощения и в течение пятнадцати дней после него. Еще одно обязательное условие для получения общей индульгенции – это, помимо Таинства Исповеди, полная отчужденность от смертного и от обыденного греха. Если в душе есть привязанность, расположенность к какому-либо греху, то отсутствует главное условие для получения индульгенции.