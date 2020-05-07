В Аргентине на Мессе арестовали 10 человек за нарушение карантина

Верующие считают, что их арест – это «цирк», так как на территории всего аргентинского штата, где их арестовали, коронавирусом болеют всего 10 человек из 500 тысяч.

3 мая 2020 года на севере Аргентины сотрудниками правоохранительных органов были задержаны десять человек за то, что они нарушили карантин из-за коронавируса, приняв участие в Мессе, сообщает сайт «Союза православных журналистов» со ссылкой на издание «Crux».

Мессу в приходе Богоматери Лурдской служил 79-летний священник Хосе Мендиано. В литургии приняли участие менее десятка прихожан, в том числе два бывших офицера полиции, Алехандро Санчес и Энрике Миранда. Миранда работает адвокатом и во время ареста группы заявил: «Надо сказать раз и навсегда: это великий цирк». По его словам, «здесь нет никакой пандемии», а на территории всего штата, где находится Сан-Луис, из общей численности населения в 500 000 человек, зарегистрировано всего 10 подтвержденных случаев заболевания COVID-19.

В свою очередь, католический епископ Сан-Луиса Педро Мартинес, под началом которого находится упомянутый приход, заявил, что это было единичным случаем, и большинство священников соблюдают правила изоляции: «То, что случилось, прискорбно. Я удивлен этими событиями, потому что в своем пастырском послании я попросил священников служить Мессу без присутствия верующих». Он также сообщил, что уже поговорил не только со священником, но и с верующими: «Есть доброе намерение поддерживать социальную дистанцию и заботиться о себе, но они нарушили объективное правило. Мы все прилагаем усилия, как католики, так и некатолики, чтобы уважать друг друга».