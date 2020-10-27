Увидела свет книга, посвященная последним часам жизни Папы Иоанна Павла I

Личность и труды Папы Иоанна Павла I, защита и сохранение связанного с его именем культурного и религиозного наследия, а также поддержка соответствующих научных исследований – таковы задачи учрежденного Папой Франциском Ватиканского Фонда Иоанна Павла I. Фонд совместно с Ватиканским книжным издательством подготовил серию публикаций, посвященных Папе Лучани. К настоящему времени свет увидели две книги из планируемой коллекции: «Иоанн Павел I. Биография ex documentis» и «Папа Лучани. Хроника смерти».

По словам вице-председателя Фонда и соавтора публикуемых книг Стефании Фаласки, которая дала интервью ватиканским медиа, издание столь подробной (в тысячу страниц объемом) официальной биографии «улыбающегося Папы» имеет место впервые. Книга является плодом десятилетнего труда целого ряда ученых, опиравшихся в своей работе на материалы семидесяти архивов. Она также включила в себя все материалы первой стадии беатификационного процесса Альбино Лучани, завершившегося в 2017 г. провозглашением его носителем «героических [христианских] добродетелей».

Вторая книга представляет собой основанный на исторических документах и личных свидетельствах обзор последних часов жизни Папы, чей понтификат был одним из самых коротких в истории, а неожиданный уход в мир иной вызвал немало инсинуаций. «Это исследование (…) проливает свет на эпилог жизни Папы Лучани, на события, которые на протяжении сорока лет оставались предметом темных прочтений и искажений, для коих, впрочем, нет никаких оснований», – говорит автор упомянутой работы Стефания Фаласка.

В ее труде собрана вся документация, относящаяся к периоду смерти Иоанна Павла I: медицинские выписки, анамнез состояния здоровья Папы, включая отчеты врачей-экспертов, определивших причину его кончины, и тому подобное. «Истина состоит в том в том, что причиной ухода Лучани был инфаркт», – утверждает Стефания Фаласка, добавляя, что имеющиеся свидетельства позволяют считать, что «тревожные звоночки» прозвучали еще накануне вечером, однако Понтифик не придал им должного значения, что и имело своим следствием столь печальный исход.

Почему не было произведено вскрытие? Этим вопросом любят задаваться сторонники «теории заговора». «Вплоть до 1983 года, – отвечает исследовательница, – в Ватикане не существовало закона, разрешавшего проведение вскрытия. К тому же, у врачей не существовало никаких сомнений относительно причины смерти, у них не было подозрений, руководствуясь которыми они могли бы настаивать на аутопсии».



По материалам Vatican News