Увидел свет последний в 2020 году номер «Сибирской католической газеты»

Уходящий 2020 год, отмеченный грозным нашествием пандемии, отразился и на периодичности печатной версии нашего издания: номеров в этом году было немного, но тем ценнее и интереснее для неизбалованного читателя каждый из них. А последний в году номер – это одновременно и подведение итогов, и встреча Великого Торжества Боговоплощения (Рождества Христова), и поздравления с наступающим гражданским Новым Годом. Всё это можно найти на страницах декабрьского номера СКГ. Открывается он напутственным словом Отца Епископа и его рождественскими размышлениями, а продолжается «подарками под елочку» для нашей католической общины: событиями в жизни Католической Церкви в России и в жизни Преображенской епархии. Среди них – назначение и прибытие в Россию нового Апостольского нунция, хиротония нового епископа (коренного россиянина, что происходит впервые), четвертьвековой юбилей служения на сибирской земли нашего постоянного автора, отца Коррадо Трабукки, OFM, славные годовщины принятия монашеских обетов его самоотверженными сотрудницами – сестрами-елизаветками, открытие в столице Сибири выставки, посвященной 100-летию со дня рождения святого Папы Иоанна Павла II. А затем, возвращаясь к главной рождественской теме, мы вместе с Папой Франциском размышляем о богословской и литургической значимости вертепа и яслей, о молитвенном опыте Пресвятой Богородицы, а также вместе с ватиканской журналистской Ольгой Сакун, пытаемся проникнуть в суть детской святости, что особенно актуально в Октаву Рождества, когда Церковь чтит память святых Вифлеемских младенцев-мучеников. Традиционно завершающая номер рубрика «Детская площадка» включает еще один рассказ о событиях Святой Ночи пришествия в мир Бога и содержит посвященные той же теме развивающие задания.

СПРАШИВАЙТЕ О НАЛИЧИИ РОЖДЕСТВЕНСКОГО НОМЕРА «СИБИРСКОЙ КАТОЛИЧЕСКОЙ ГАЗЕТЫ» У ВАШИХ НАСТОЯТЕЛЕЙ»!!!