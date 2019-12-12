Увидел свет последний в 2019 году номер «Сибирской католической газеты»

Увидел свет последний в 2019 году номер «Сибирской католической газеты»

Декабрь 12, 2019

Последний в уходящем году номер официального издания Преображенской епархии посвящен главным событиям осенних месяцев, среди которых выделяется 25-летний юбилей Католической Школы Рождества Христова в Новосибирске. Рассказом о праздновании этого славного «дня рождения» и открывается наше издание. Значительное место в нем отведено многолетнему директору Католической Школы – отцу , OFM, включая обширное интервью с заслуженным священником и его размышления о католической педагогике. Другая часть материалов иллюстрирует важные пастырские инициативы последнего времени: Епархиальную пастырскую конференцию, Епархиальную встречу семей, Семинар по защите несовершеннолетних…

Кроме того на страницах последнего номера читатель найдет очередной материал нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной об интересных моментах миссионерского служения в Африке белорусского священника-салезианца Сергея Гомана, свидетельство прихожанки Московского кафедрального собора Марины Клейн о ее летнем служении в далекой Якутии, а в рубрике «Это интересно» – зарисовку из жизни ватиканских дворников.

И, конечно же, мы не обошли вниманием наших маленьких читателей. На подготовленной сестрой Рафаилой Годий из Прокопьевска «Детской площадке» звучат мотивы приближающегося Рождества: рассказ о главной в глазах детишек фигуре рождественских праздников – святом Николае, а также объединенные рождественской тематикой развивающие задания.

Редакция «Сибирской католической газеты» желает вам, дорогие читатели, благодатного завершения Адвента и благословенного Рождества!

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