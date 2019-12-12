Увидел свет последний в 2019 году номер «Сибирской католической газеты»

Последний в уходящем году номер официального издания Преображенской епархии посвящен главным событиям осенних месяцев, среди которых выделяется 25-летний юбилей Католической Школы Рождества Христова в Новосибирске. Рассказом о праздновании этого славного «дня рождения» и открывается наше издание. Значительное место в нем отведено многолетнему директору Католической Школы – отцу Коррадо Трабукки, OFM, включая обширное интервью с заслуженным священником и его размышления о католической педагогике. Другая часть материалов иллюстрирует важные пастырские инициативы последнего времени: Епархиальную пастырскую конференцию, Епархиальную встречу семей, Семинар по защите несовершеннолетних…



Кроме того на страницах последнего номера СКГ читатель найдет очередной материал нашего внештатного корреспондента Ольги Дубягиной об интересных моментах миссионерского служения в Африке белорусского священника-салезианца Сергея Гомана, свидетельство прихожанки Московского кафедрального собора Марины Клейн о ее летнем служении в далекой Якутии, а в рубрике «Это интересно» – зарисовку из жизни ватиканских дворников.



И, конечно же, мы не обошли вниманием наших маленьких читателей. На подготовленной сестрой Рафаилой Годий из Прокопьевска «Детской площадке» звучат мотивы приближающегося Рождества: рассказ о главной в глазах детишек фигуре рождественских праздников – святом Николае, а также объединенные рождественской тематикой развивающие задания.



Редакция «Сибирской католической газеты» желает вам, дорогие читатели, благодатного завершения Адвента и благословенного Рождества!