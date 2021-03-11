Увидел свет первый в 2021 году номер «Сибирской католической газеты»

Первый в текущем году номер печатной версии «Сибирской католической газеты» увидел свет в разгар Великого Поста, и этот период церковного календаря определил затронутую в нем проблематику.

Номер открывается проповедью Папы Франциска на начало Великого Поста и его же Посланием на это время литургического года. «Великопостная тема» продолжена подборкой полезных высказываний английских авторов и размышлениями от протоиерея Павла Великанова. Как обычно, на время Великого Поста приходится торжество Святого Иосифа Обручника. В этот раз оно носит особый характер в контексте объявленного Папой Франциском Года Святого Иосифа (с 8 декабря 2020 по 8 декабря 2021 года). Данному событию посвящен целый ряд материалов: рассказ о том, как и почему был учрежден упомянутый Год; статья, содержащая главные положения изданного в этой связи Декрета Апостольской пенитенциарии, коим предоставляются индульгенции; и, наконец, посвященные Блаженному Обручнику Приснодевы духовные размышления, заимствованные из книги Ф. Карвахала «В общении с Богом».

Значительный резонанс в католической среде вызвало увидевшее свет 11 января с.г. Апостольское послание Папы Франциска Spiritus Domini, коим Святейший Отец допускает к служениям чтеца и аколита в стабильной и институциональной форме со специальным мандатом также и женщин. В номере приводится краткий обзор этих служений, а также помещены рассказ о посвящении в низшие церковные степени воспитанников Санкт-Петербургской духовной семинарии от Преображенской епархии и сказанное по этому поводу Владыкой Иосифом Вертом напутственное слово.

В феврале текущего года исполняется пять лет исторической встрече Папы Франциска и Патриарха Кирилла в Гаване. О значимости этого события, его последствиях и перспективах рассуждают в своих интервью ординарий Архиепархии Божией Матери в Москве архиепископ-митрополит Павел Пецци и секретарь Отдела внешних церковных связей Московской Патриархии иеромонах Стефан (Игумнов).

Материалы в рубрике «В обществе» посвящены остающейся по-прежнему актуальной теме пандемии коронавируса, а завершает номер, по уже сложившейся традиции, рубрика «Детская площадка», в которой нашим юным читателям предложено сосредоточиться на событиях Страстной недели.