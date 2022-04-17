Утро Пасхальное-2022 в приходе новосибирских францисканцев (+ ФОТО)

По сложившейся традиции Ординарий Преображенской епархии епископ Иосиф Верт, отслужив Мессу Навечерия Святой Пасхи в Кафедральном соборе, пасхальным утром навещает другой крупный приход Новосибирска в левобережной части города, который расположен на территории Крестовоздвиженской обители отцов-францисканцев.

Так всё было и на этот раз: 17 апреля 2022 года, в день Светлого Христова Воскресения, Преосвященный Владыка возглавил Пасхальную процессию со Святыми Дарами и торжественную Мессу в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Своему Архипастырю сослужили настоятель прихода о. Виталий Костюк, OFM, и настоятель монашеской обители о. Коррадо Трабукки, OFM. Также в этом Пасхальном богослужении приняли участие юные министранты, сестры-елизаветки, многочисленные верные и гости прихода.

Перед началом Литургии отец Виталий Костюк от лица всей приходской общины поприветствовал почетного гостя и поблагодарил его за участие в празднике, за «апостольское» разделение светлой радости со служителями и прихожанами, за создание своим присутствием торжественной атмосферы, за служение Церкви Вселенской и Церкви Поместной.

И Пасхальная Литургия потекла в той непередаваемой праздничной атмосфере — по-домашнему лёгкой, сердечной, и одновременно торжественной, поэтично-возвышенной и молитвенно-сосредоточенной — которая всегда была визитной карточкой этого «намоленного» прихода.

Отрывок из Святого Евангелия от Иоанна читает отец Коррадо Трабукки, OFM

Пасха Христова, 17.04.02022

Настроение Святой Мессы удивительно подчеркивал выдавшийся сегодня яркий, почти по-летнему теплый, воскресный день. Правда, в конце богослужения Отец Епископ отметил те испытания, которые выпали в последнее время на долю пастырей прихода — серьезные проблемы со здоровьем вынуждены преодолевать и отец Виталий, и отец Коррадо. Владыка призвал верных продолжать сугубые молитвы за духовенство и поблагодарил всех за неустанное проявление заботы о своих священниках.

— Я ещё раз поздравляю вас с этим радостным праздником Воскресения Христова. Пусть воскресший Иисус Христос сопровождает нас в течение всего предстоящего года. Будем благодарить Бога за всё и продолжать Ему служить, Его любить, и однажды мы получим это знамя Победы над смертью, — подытожил Ординарий Преображенской епархии. — И пусть Воскресший Христос нас всех благословит!