«Усердный и благоразумный сотрудник». Папа Франциск вспоминает кардинала Йозефа Томко

Святейший Отец направил телеграмму соболезнований архиепископу Кошицкому монсеньору Бернарду Боберу в связи с кончиной 98-летнего кардинала Йозефа Томко. Передает русская служба Vatican News.

«Узнав о смерти выдающегося сына этой земли кардинала Йозефа Томко, — пишет Папа, — я желаю выразить его родным, Вам, пресвитерству и всем верным мою близость и соболезнования по случаю траура, охватившего всю церковную общину и словацкую нацию. Вспоминая этого нашего уважаемого и мудрого брата, который, укрепляемый глубокой верой и дальновидным взглядом, смиренно и самоотверженно служил Евангелию и Церкви, я с благодарностью думаю о его продолжительном и плодотворном труде в лоне Святейшего Престола в качестве усердного и благоразумного сотрудника моих предшественников. Я вспоминаю также о его молитвенном духе, в силу которого он, будучи уже в преклонном возрасте, сохранял усердие в вечерней молитве Розария на площади Святого Петра, давая паломникам и туристам прекрасное публичное свидетельство любви к Пресвятой Деве. Прошу Господа принять этого Своего верного служителя в Небесном Иерусалиме и от всего сердца благословляю тех, кто оплакивает его кончину, с признательностью к Сестрам милосердия святого Викентия де Поля – сатмаркам, – которые ухаживали за ним с величайшей заботой», — пишет в телеграмме соболезнований Папа Франциск.

Отпевание новопреставленного архиерея состоится в четверг в соборе Св. Петра; ранее Епископская конференция Словакии сообщила, что кардинал будет погребен в своем родном городе Кошице.



На фото — кардинал Томко на аудиенции у Папы Франциска 30 апреля 2022 года