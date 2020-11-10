Урок экуменизма в клубе «Нарния»

В начале ноября Детский клуб «Нарния», являющийся одним из социальных проектов «Каритас в Новосибирске», провел семинар по ознакомлению подопечных ребятишек с важнейшими религиями мира, приуроченный к отмечаемому в России 4 ноября Дню народного единства.

Как сообщает страничка клуба в фейсбуке, на этом занятии с ребятами были рассмотрены взаимоотношения религиозных традиций нашей страны с образом жизни и этикой их исповедников, а также их воздействие на культуру и искусство, их роль в жизни народов и отдельных людей.

Вначале состоялся основательный разговор о главных мировых религиях; о тех, кто стоял у их истоков; об их фундаментальных принципах и о правилах поведения в храмах и святых местах. Соответствующую беседу провел отец Коррадо Трабукки, OFM, в храме Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии.

Священник-францисканец рассказал детям об основных особенностях религиозной жизни в Католической Церкви, об отличиях католической традиции от православной и мусульманской. Вместе с тем, отец Коррадо специально подчеркнул, что все мировые религии объединяют людей, делают чище и благороднее их сердца и души. На этом же экуменическом занятии его участники разучили песенку о Боге и хором исполнили ее вместе с отцом Коррадо.

Во второй половине дня подопечные клуба посетили православный храм во имя Успения Пресвятой Богородицы в Кировском районе Новосибирска. Воображение юных экскурсантов поразил иконостас со строгими лицами святых. Дети поставили свечи за здравие своих родственников, и эта церемония им очень понравилась.

Напомним, что Детский клуб «Нарния» работает с привлечением гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом Президентских Грантов.