Urbi et Orbi — Папа помолился о мире в Нагорном Карабахе и на востоке Украины

В полдень 25 декабря Папа Франциск обратился к верующим и ко всем людям доброй воли с традиционным рождественским посланием Urbi et Orbi (Граду и всему миру).

Слово на Рождество Господне 2020 года Святейший Отец начал с цитаты из Книги пророка Исаии: «Младенец родился нам» (Ис 9,5). Бог даровал Своего Сына для всех всей человеческой семьи, без границ, привилегий и исключений. Благодаря этому Ребёнку мы все можем называть Бога нашим Отцом, а друг друга – братьями и сёстрами, невзирая на географические, национальные и культурные различия.

Этот непростой момент истории, отметил Папа, обозначен экологическим кризисом, серьёзным экономическим и социальным дисбалансом, он усугублён пандемией COVID-19, и поэтому мы особенно нуждаемся в братстве, основанном на подлинной любви, способной к действенному милосердию по отношению ко всем: это же касается отношений между народами и нациями. Пусть же Вифлеемское дитя, вознёс молитву Святейший Отец, поможет нам быть открытыми, великодушными и солидарными особенно по отношению к наиболее слабым, больным, безработным; к тем, кто переживает тяжёлые экономические последствия пандемии, а также к женщинам, которые пострадали от домашнего насилия за месяцы вынужденного карантина.

Папа Франциск молился о политиках, дабы они возобновили международное сотрудничество, начиная с сектора здравоохранения, и гарантировали всем людям, особенно самым уязвимым, доступ к вакцинам и лечению. Столкнувшись с проблемой, не знающей границ, нельзя воздвигать преграды. Мы все в одной лодке, и каждый человек – мой брат, подчеркнул Папа. В каждом человеке мы должны замечать отражение лика Божьего: видеть Господа, взывающего о помощи, в каждом страдающем, больном, бедном, безработном и отверженном, в каждом мигранте и ​​беженце.

Епископ Рима с болью напомнил о военных конфликтах и напряжённых ситуациях, – причине страданий множества людей в Сирии, Ираке, Йемене, Ливии, в Израиле и Палестине. Святейший Отец призвал к последовательному строительству мира в этих странах путём переговоров, дабы положить конец всем формам вражды. Папа вознёс молитву о ливанском народе, чтобы в своих трудностях и при поддержке международного сообщества он не терял надежды:

«Пусть Князь мира поможет руководителям страны отложить в сторону личные интересы и взять на себя серьёзные, честные и прозрачные обязательства, чтобы Ливан мог встать на путь реформ и осуществлять своё призвание к свободе и мирному сосуществованию».

Святейший Отец молился о даре прочного и стабильного мира в бывших советских республиках:

«Да укрепит Сын Всевышнего приверженность международного сообщества и вовлечённых стран продолжению режима прекращения огня в Нагорном Карабахе, а также в восточных областях Украины, и способствовать диалогу, – единственному пути, ведущему к миру и к примирению».

Епископ Рима просил Богомладенца утешить боль народов Буркина-Фасо, Мали и Нигера, страдающих от серьёзного гуманитарного кризиса; остановить насилие в Эфиопии и в Мозамбике; укрепить лидеров Южного Судана, Нигерии и Камеруна на их пути братства и диалога.

Молитвенная забота Папы Франциска охватила американский континент, страдающий от пандемии коронавируса, коррупции и наркоторговли; Папа молился о жителях Юго-Восточной Азии, ставших жертвами стихийных бедствий.

Святейший Отец подчеркнул: Младенец Иисус пришёл в мир спасти нас; «Он говорит нам, что боль и зло не могут быть последним словом. Смириться с насилием и несправедливостью – значит отказаться от радости и надежды Рождества. В этот праздничный день я особенно думаю о тех, кто не позволяют одолеть себя неблагоприятным обстоятельствам, но стремятся нести надежду, утешение и помощь, помогая страдающим и сопровождая одиноких».

В конце праздничного обращения Папа Франциск сказал:

«Иисус родился в хлеву, но был окутан любовью Девы Марии и святого Иосифа. Родившись во плоти, Сын Божий освятил семейную любовь. Я думаю сейчас о семьях: о тех, кто сегодня не могут воссоединиться, а также о тех, кто вынужден оставаться дома. Пусть для каждого Рождество станет шансом заново увидеть в семье колыбель жизни и веры, место радушной любви, диалога, прощения, братской солидарности и совместной радости, источником мира для всего человечества. Я желаю всем счастливого Рождества!»



Источник: Vatican News