Управление церковным имуществом: ответственность монашеских общин

Папа Франциск обратился с посланием к участникам симпозиума «Харизма и креативность. Каталогизация, управление и инновационные проекты для культурного наследия общин богопосвященной жизни». Передает русская служба Vatican News.

Симпозиум проходит в римском конференц-зале «Антонианум»; он организован Конгрегацией институтов посвященной жизни и обществ апостольской жизни, Папским советом по культуре, а также Итальянской епископской конференцией, Папским Григорианским университетом и Университетом Болоньи, при участии международных объединений монашествующих.

Обращаясь к участникам встречи, Святейший Отец цитирует Книгу Чисел, отметив, что на долгом пути через пустыню народ Израилев познавал Божественный закон, заключающийся главным образом в любви к Богу и ближнему. В библейском повествовании большое внимание уделяется не только людям, но и различным священным предметам и предметам, связанным с культом. Они являются символом присутствия Господа и отличительными знаками богоизбранного народа. Описания этих предметов из Книги Чисел могут вдохновить симпозиум, посвященный церковному имуществу, отмечает Папа Франциск, напомнив, что «Церковь осознает свою ответственность в деле защиты собственных благ и распоряжения ими в свете своей евангелизационной миссии, с особой заботой о нуждающихся». При этом монашеские общины, со свойственной им автономией, управляют своим имуществом от имени Церкви и в виду общего блага.

Проходящий в Риме симпозиум, пишет далее Папа, сосредоточен на церковной, исторической и культурно-художественной ценности благ, находящихся в ведении общин богопосвященной жизни. Речь идет об архивах, книгах, литургической утвари, произведениях живописи, а также о недвижимости. Папа отметил, что культурные блага могут быть аспектом богословских размышлений, учитывая их роль в священной литургии, в благовествовании и делах милосердия.

Сегодня, продолжает Св. Отец, все эти блага приобретают особую ценность прежде всего благодаря своей способности передавать религиозное, духовное и культурное послание, которое для институтов богопосвященной жизни тесно связано с историей, духовностью и традициями собственной общины. Эти блага могут содействовать обновлению собственной харизмы, ее переосмыслению в актуальном общественно-культурном контексте и в перспективе будущей миссии.

Особое внимание в своем послании Папа уделяет реутилизации имущества, вышедшего из употребления: это может произойти из-за сокращения численности общин и при необходимости получения ресурсов для ухода за пожилыми и больными братьями и сестрами, а также по причине стремительных законодательных новшеств и трудностей в содержании и сохранении имущества. В этой области, пишет Папа, нельзя действовать поспешно: необходим дальновидный подход, учитывающий разные аспекты. Это нужно прежде всего для того, чтобы избежать вовлечения интересов «беспринципных» лиц, что может привести к соблазну для верных, подчеркивает Святейший Отец.