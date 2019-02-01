Униформа эпохи Возрождения и современные технологии: 3D-шлемы швейцарских гвардейцев (ФОТО)

Знаменитые швейцарские гвардейцы Ватикана недавно впервые надели не традиционные металлические шлемы, а изготовленные из специального синтетического материала и распечатанные на 3D-принтере. Введение новых шлемов в экипировку швейцарских гвардейцев было приурочено к празднованию 513-й годовщины со дня основания этого единственного вида вооруженных сил Святейшего Престола.

Парадная форма швейцарской гвардии была разработана в начале ХХ века на основании исторических изысканий и изображений с фресок Рафаэля. В костюм гвардейца входят полосатые красно-сине-желтые камзолы и подхваченные под коленями брюки, а в особых случаях также кирасы. Вооружены защитники понтифика алебардами и шпагами.

Униформа швейцарского гвардейца делится на парадную и повседневную. Парадная бывает двух видов: гала и гранд гала.

Так называемые «морионы» (шлемы эпохи Ренессанса) с плюмажем из страусиных перьев входят в церемониальный комплект парадной формы гвардейцев, который используется в особо торжественных случаях, в частности на Пасху, Рождество, во время принесения присяги и в день основания гвардии. В зависимости от звания гвардейца плюмаж может быть красного, фиолетового или белого цвета.

Большая парадная форма (гранд гала) состоит из 154 элементов, более 3,5 кг, поэтому и надевают ее только по особо важным и торжественным случаям. Детали для формы швейцарских гвардейцев куют вручную в Австрии. Головной убор, изготовленный традиционными методами, весил один почти 2 кг. Но теперь ситуация кардинально поменяется: шлемы будут создавать при помощи 3D-принтера. Их станут производить в Швейцарии, недалеко от города Штанс, кантон Нидвальден, примерно в 100 км к востоку от Берна.

Ведущую роль в реализации этого проекта сыграл Маркус Ризи, владелец промышленной компании 3D-Prototyp. Оригинальный шлем 16-го века был им отсканирован, данные потом были обработаны на компьютере и «загружены» в 3D-принтер, который затем и «распечатал» шлем. С учетом последующей доработки и «доводки» срок изготовления одного шлема составляет приблизительно 1 день. Предыдущие создавались в течение 130 часов.

В результате изготовленный из пластика шлем весит лишь 570 граммов, он легкий, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, голова в нём «дышит». Но это вовсе не игрушка. Изготовленный из инновационных композитных материалов шлем стоит около 900 — 1000 франков. На 2019 год уже заказано более 120 шлемов. Акция финансируется за счет пожертвований. Большая часть денег поступает от спонсоров и частных лиц.



По материалам Swissinfo.ch