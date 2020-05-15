Умер пятый насельник Троице-Сергиевой Лавры, заразившийся коронавирусом

Иеромонах Модест (Панченко) из Троице-Сергиевой Лавры скончался в четверг в возрасте 45 лет от осложнений, вызванных коронавирусом, сообщает РИА Новости, ссылаясь на Рабочую группу при Патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции. Это уже пятая подтвержденная смерть насельника Лавры в результате заражения COVID-19.

«14 мая 2020 года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался насельник Свято-Троицкой Сергиевой Лавры иеромонах Модест (Панченко)», – говорится в сообщении группы в ее Telegram-канале.

Ранее по той же причине скончались главврач Лавры игумен Тихон (Барсуков), архимандрит Илиан (Племенюк), архимандрит Лаврентий (Постников) и иеродиакон Каллист (Косулин).