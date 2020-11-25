Умер Паоло Габриеле, бывший камердинер Папы Бенедикта XVI
Бывший камердинер Папы Бенедикта, ставший героем первого «Ватиликса», был прощен и помилован Папой.
После продолжительной болезни в возрасте 54 лет скончался Паоло Габриеле, бывший камердинер Папы Бенедикта XVI.
После многих лет службы в составе Папского двора, в 2012 году он стал героем первого «Ватиликса», хищения конфиденциальных документов, которые затем были опубликованы в книге.
Суд Государства Града Ватикан признал Паоло Габриеле виновным; вскоре он был прощен и помилован Папой Бенедиктом.
После увольнения бывший камердинер Святейшего Отца работал в детской больнице «Бамбино Джезу».
Источник: Vatican News
На фото — Папа Бенедикт и П. Габриеле, 22 декабря 2012 года
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