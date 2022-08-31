Умер Михаил Горбачев

Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни после продолжительной болезни, сообщили в Центральной клинической больнице.

Первый президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Красногвардейского района Ставропольского края в крестьянской семье. Свою трудовую деятельность он начал рано, еще учась в школе.

В 1950 году Горбачев с серебряной медалью окончил школу и поступил на юридический факультет МГУ. Двумя годами позже он вступил в КПСС.

11 марта 1985 года на внеочередном пленуме ЦК он был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС.

15 марта 1990 года на внеочередном третьем Съезде народных депутатов СССР Михаил Горбачев был избран президентом СССР — первым и последним в истории Советского Союза.

В 1985—1991 годах по инициативе Горбачева была предпринята крупномасштабная попытка реформировать общественный строй в СССР, получившая название «перестройка». Она была задумана в целях «обновления социализма», придания ему «второго дыхания».

Провозглашенный Горбачевым курс на гласность привел, в частности, к принятию в 1990 году закона о печати, упразднившего государственную цензуру. Президент СССР вернул из политической ссылки академика Андрея Сахарова. Начался процесс возвращения советского гражданства лишенным его и высланным диссидентам. Была развернута широкая кампания реабилитации жертв политических репрессий.

Михаил Горбачев стал первым советским лидером, который посетил Ватикан с официальным визитом. 1 декабря 1989 года в Ватикане состоялась встреча генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева с Папой Иоанном Павлом II.

Событию предшествовала встреча в 1988 году Михаила Горбачева с государственным секретарем Ватикана Агостино Казароли, находившемся в Москве в связи с празднованием тысячелетия Крещения Руси.

После беседы, состоявшейся с глазу на глаз без переводчика на русском языке, к ним присоединились митрополит Русской Православной Церкви Ювеналий и государственный секретарь Св. Престола кардинал Казароли.

По мнению Анатолия Черняева, внешнеполитического помощника Генерального секретаря КПСС и президента СССР Михаила Горбачева, все понимали, что Католическая Церковь – это не только религиозная, моральная, но и политическая и экономическая сила. Целью Горбачева на встрече являлось разоблачение представления о Советском Союзе в мире как об «империи зла».

Большим успехом стало то, что было объявлено о предпринятых шагах по установлению официальных отношений между Советским Союзом и Ватиканом. Решение в перспективе этих вопросов позволило Горбачеву после аудиенции у Папы заявить: «Мы беседовали со Святейшим Отцом о первом посещении Папой Советского Союза».

Встреча стала переломным моментом в дипломатических контактах между СССР и Ватиканом и в процессе возрождения Католической Церкви в СССР.

15 марта 1990 года между Ватиканом и СССР были установлены официальные отношения, имеющие дипломатический статус. Дипломатические представители государств имели статус дипломатов ad personam и ранг апостольского нунция и чрезвычайного посла соответственно.

19 августа 1991 года ближайшие соратники Горбачева объявили о создании Государственного комитета по чрезвычайному положению (ГКЧП). Они потребовали от находившегося на отдыхе в Крыму президента введения в стране чрезвычайного положения или временной передачи власти вице-президенту Геннадию Янаеву. После провала попытки переворота 21 августа Горбачев вернулся к исполнению функций президента, но его позиции значительно ослабли.

25 декабря того же года, после подписания Беловежских соглашений о ликвидации СССР, Михаил Горбачев заявил о прекращении своей деятельности на посту президента СССР. На следующий день прекратил существование Советский Союз.

После ухода в отставку Горбачев создал на базе бывших исследовательских институтов при ЦК КПСС Международный фонд социально-экономических и политологических исследований (Горбачев-Фонд), который и возглавил в качестве президента в январе 1992 года.

Во время выборов 1996 года Михаил Горбачев был одним из кандидатов на пост президента Российской Федерации.

Он удостоен более 300 государственных и общественных наград, дипломов, почетных грамот и знаков отличия. Имеет почетные ученые степени ряда российских и зарубежных университетов.

15 октября 1990 года Михаил Горбачев был удостоен Нобелевской премии мира «в знак признания его ведущей роли в мирном процессе, который характеризует важную составную часть жизни международного сообщества».

Михаила Горбачева похоронят на Новодевичьем кладбище, рядом с женой.

Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников