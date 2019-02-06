Умер композитор Вячеслав Овчинников, автор музыки к фильмам «Андрей Рублёв» и «Война и мир»

Вечером 4 февраля 2019 года в Москве скончался известный композитор и дирижер Вячеслав Овчинников. Автор музыки к фильмам Андрея Тарковского «Иваново детство» и «Андрей Рублев» умер в возрасте 82 лет. Точная причина смерти не называется, но известно, что 20 января его госпитализировали с инсультом.

«В нем чувствуется благородная сдержанность вдохновения, творящего под контролем разума», ‒ говорил режиссер Сергей Бондарчук, в чьем фильме звучит музыка композитора. После окончания многолетней работы над фильмом «Война и мир» Бондарчук скажет: «Когда я думаю о музыке Вячеслава Овчинникова, меня всегда преследует образ о неистребимости жизни. Это образ силы жизни».

Произведения Овчинникова также звучат в фильмах Андрея Тарковского и Андрея Кончаловского.

«Яркий представитель российского искусства … он обогатил музыкальные жанры симфоническим мастерством и эмоциональностью дирижера, с огромным успехом выступая с лучшими оркестрами во многих странах мира», – отметили в Союзе кинематографистов России.

Будущий композитор родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Окончил Музыкальное училище имени П. И. Чайковского. Его руководителем в аспирантуре был Тихон Хренников, дирижированию Овчинников учился у Лео Гинзбурга.

Вячеслав Овчинников – автор опер «Маскарад» и «На заре туманной юности», балетов «Суламифь», «Война и мир» и «Песнь Песней», а также 4 симфоний, нескольких ораторий, сюит и инструментальных пьес.

Среди известных сочинений композитора — оратории “Времена года”, “Гимны Отечеству”, “Сергий Радонежский”.

Особой страницей стал в его жизни кинематограф, где он написал музыку для таких фильмов, как – «Андрей Рублев», «Иваново детство», «Война и мир», «Долгая счастливая жизнь», «Борис Годунов», «Они сражались за Родину», «Степь», «Дворянское гнездо», «Земля».

Отпевание Вячеслава Овчинникова состоится 8 февраля в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке в Москве. Похоронен он будет на Троекуровском кладбище.