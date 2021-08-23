Украли крест: в Израиле осквернили алтарь католической церкви

В израильской Тахбе неизвестные вандалы похитили крест, установленный в одном из алтарей католической церкви Умножения хлебов и рыб. Причем для того чтобы снять крест, злоумышленникам пришлось приложить немалые усилия, передает телеканал «Культура».

Неизвестные злоумышленники похитили крест, который был установлен в одном из алтарей католической церкви Умножения хлебов и рыб в израильской Табхе на берегу озера Кинерет. Церковь принадлежит Немецкой ассоциации Святой Земли в Табхе.

Сообщивший об акте вандализма в Facebook представитель ассоциации Георг Роуикамп отметил, что такое происходит не в первый раз.

Отсутствие креста прихожане заметили утром 20 августа. По словам Роуикампа, чтобы снять крест, вандалам пришлось приложить значительную силу.

Церковь Умножения хлебов и рыб, возведенная в конце прошлого столетия на руинах более древних построек, самая ранняя из которых, византийская часовня, датируется IV веком, ранее уже становилась объектом вандализма. В 2015 году ее подожгли, а на стенах оставили надписи на иврите. Храму был нанесен значительный ущерб, два человека получили отравление угарным газом.

Через некоторое время антитеррористическая спецслужба ШАБАК объявила об аресте пяти представителей еврейских радикальных кругов, которых подозревали в поджоге. Один из них позже был приговорен к четырем годам тюрьмы.