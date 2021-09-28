Украинский «Каритас» принимает беженцев из Афганистана

Католическая Церковь на Украине ответила на призыв Папы Франциска, прозвучавший 5 сентября во время воскресной молитвы «Ангелус»: около двадцати афганских беженцев, в том числе 6 детей, были приняты местными отделениями благотворительной католической организации: «Caritas Украины» — опекаемой грекокатоликами – и «Caritas Spes», структурой поместной Церкви латинского обряда.

По просьбе нового Апостольского нунция монс. Висвальдаса Кульбокаса, недавно начавшего свою миссию, структуры Caritas учредили рабочую группу, чтобы предоставить беженцам необходимую помощь и временное жилье. Украина, по-видимому, станет транзитной страной на пути в Рим.

«Участие в подобной акции было для нас чем-то новым, — рассказал интервью Vatican News генеральный секретарь Caritas Spes священник Вячеслав Гриневич, — мы никогда этим не занимались. Но мы охотно приняли приглашение нунция, потому что именно об этом просит Папа: принимать людей, оказавшихся в подобных ситуациях, и помогать им».

Отец Гриневич подчеркнул, что он был впечатлен состоянием прибывших беженцев: они страдали от холода и от усталости, у некоторых не было почти никаких вещей. «Когда я на них смотрел, я вспоминал образ Младенца Иисуса с Его родителями, когда они бежали от гонений».

«Когда я увидел этих людей, увидел их уважение и вежливость, мне стало стыдно за то, что в моих мыслях были некоторые предубеждение, пока я с ними не позжнакомился», — сказал отец Вячеслав, добавив, что помощь афганским беженцам – это для «Каритас» не только вызов, но и драгоценная возможность сотрудничества между двумя отделениями.