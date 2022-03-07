Украина: миссия кардиналов Краевского и Черни

Ватиканский зал печати опубликовал коммюнике в отношении миротворческой и гуманитарной миссии Святейшего Престола на украинских землях. Передает русская служба Vatican News.

После молитвы «Ангел Господень» 6 марта Папа Франциск заявил о своём решении проявить особую солидарность Церкви со страдающим украинским народом, направляя в эту страну двух ватиканских кардиналов: апостольского элемозинария Конрада Краевского и исполняющего обязанности префекта Департамента служения целостному развитию человека Майкла Черни.

Пресс-служба Ватикана уточняет, что кардинал Краевский «направляется на польско-украинскую границу, где посетит беженцев и волонтёров в приютах и домах». Кардинал Черни прибудет в Венгрию во вторник 8 марта, где посетит некоторые центры приёма мигрантов из Украины.

Зал печати отмечает, то «кардинал Черни и далее будет прослеживать печальное сходство между страданиями украинцев и затянувшимися забытыми конфликтами». Он также поднимет вопрос о том, что живущие на территории Украины африканцы и азиаты – которые тоже страдают от страха и эвакуации – вправе искать убежище, где нет никакой дискриминации.

«Также поступают тревожные сообщения об участившихся случаях торговли людьми и незаконного ввоза мигрантов на границах и в соседние страны. Поскольку большинство беженцев – верующие, кардинал будет настаивать на религиозной помощи для всех, с учётом экуменических и межрелигиозных различий. Наконец, несмотря на похвальные усилия по организации гуманитарного реагирования и гуманитарных коридоров, существует острая необходимость в координации, хорошей организации и общей стратегии, чтобы охватить страдания людей и оказать им эффективную помощь», – подчёркивается в сообщении Зала печати Ватикана.