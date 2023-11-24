«Уик-энд» для молодых католиков прошёл в Томске (+ ФОТО)

С 17 по 19 ноября в томском приходе Покрова Пресвятой Богородицы Царицы Розария прошёл «уик-энд» для молодых католиков. Кроме местных ребят на встречу приехала также молодёжь из Кемерова, Новосибирска и Тайги. Темой встречи стали слова Иисуса: «Я есть путь, истина и жизнь». Предлагаем вниманию наших читателей несколько коротких заметок, в которых непосредственные участники встречи поделились своими впечатлениями от продуктивно проведённого времени в минувшие выходные.

«Я очень рад, что смог поехать на эту прекрасную встречу. Мне всё понравилось, а особенно ночная Адорация. За все время уик-энда я редко пользовался телефоном и часто общался с ребятами, узнавал о них много нового. Благодаря таким прекрасным встречам наша католическая молодежь становится сплочённой и учится чему-то новому 🤠😺».

Михаил, Новосибирск

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«Этот уикенд у меня выдался совершенно нестандартным. Посчастливилось побывать на молодёжной встрече в городе Томске. И это было незабываемо!

Подобные встречи обладают своей особенной, ни с чем не сравнимой атмосферой. Они кардинально отличаются от любых других встреч по любым другим поводам. Это что-то совершенно прекрасное, уютное и милое. Ты окунаешься в это абсолютно новое течение, и даже время начинает идти по-другому.

Всегда считала, что команда, где каждый хорошо знает свою задачу и выполняет её на максимуме возможностей — это высший уровень организации. Так вот на этой встрече всё было на высоте. Чувствовалось, что все выполняют свою работу не просто для галочки, а на самом деле хотят, чтобы участникам было интересно, познавательно, вкусно и комфортно.

В связи со своим родом деятельности я постоянно организовываю что-то для кого-то. И мне было так неописуемо приятно, что впервые за долгое время кто-то организовал что-то для меня, а я могу просто «расслабиться» и делать то, что предложат.

Я была на такой встрече впервые, но не чувствовала себя лишней, мне не казалось, что я что-то упускаю или недопонимаю.

От всей души и сердца – огромное всем спасибо за эти воспоминания и чувства, которые я пережила на встрече: такое ничем не заменить, такое возникает только там, где присутствует Господь ❤️».

Настя, Новосибирск

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«Прошла еще одна встреча молодежи в томском храме Покрова Пресвятой Богородицы.

Я всегда с нетерпением жду подобные проекты, считаю их очень важными и нужными, особенно в наше непростое время. Ведь общинная жизнь во Христе есть основа христианской веры. А именно такие мероприятия и создают для этого необходимую базу, ощущение благодати Господа.

Тема этой встречи была означена словами Христа «Я есмь путь, истина и жизнь», тема распознавания своего пути, предназначения, как нельзя кстати актуальна для молодежи.

Мы слушали лекции сестер, работали в группах после каждой конференции. Это помогало глубже осознать и проникнуть в тему, услышать других и понять себя.

Так же, были и совместные прогулки, фильмы, игры, общение.

Особенно запомнился фильм об истории храма, вдохновил пример прихожан, которые своей верой и служением вернули богослужения и возобновили работу прихода.

Отдельно хочу отметить организаторов.

Прежде всего — настоятеля храма отца Войтека, который открыт для проведения различных встреч, а также отца Овсепа, с которым мы вместе сотрудничаем во время «Каникул с Богом» для детей.

Так же все эти проекты невозможны были бы без участия сестер, ведь именно они вели занятия, передавая свой опыт и знания.

Я была рада осуществлению новых идей в рамках встречи: мое предложение «Вопрос священнику» в формате пресс-конференции было принято и востребовано участниками.

Передача опыта, личного примера священников, как наставников для молодого поколения, считаю очень важным и нужным».

Дарья, Томск

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«Я хочу начать немного с отступления от темы, но мне хотелось бы поделиться этим. Уже прошло больше десяти лет, как я начала ходить в церковь, бывала на многих встречах и съездах молодежи — как в близлежащих приходах, так и на всероссийских. Но мне бы хотелось выделить именно эту встречу молодежи. Вы спросите почему? Все просто. Эти пару дней были наполнены самыми чистыми эмоциями, что были у меня за последнее время.

Отцы, сестры и ребята были маленькой семьей, с которыми было очень хорошо. Сестры проводили конференции, которые дали возможность задуматься о многих вопросах, не только в плане веры, но и в целом. Перед началом ночной адорации отец Овсеп провел небольшую конференцию, которую он не планировал с самого начала («не входило в его планы», как он рассказал нам позже). Его слова помогли мне и остальным участникам более осмыслено провести этот час в молитвах и раздумьях.

Мы все ещё молоды, все ещё растем и развиваемся, а вместе с тем растет и наша вера в Бога. Такие встречи помогают молодому поколению прихожан из разных приходов укреплять и расширять наш духовный опыт. То, как проходят конференции, помогает немного «покопаться» в себе, размышляя над поставленной темой. И если не сейчас, то в будущем это обязательно поможет найти ответы на многие наши вопросы.

Так же в течение всего времени у нас была возможность пообщаться со священниками и монахинями, которые помогали с поиском нужного ответа на те вопросы, которые мы задавали. Я думаю, что нам повезло расти в ту эпоху, когда нет слишком больших сложностей в проведении подобных межприходских встреч молодежи. Буду с нетерпением ждать следующих встреч, которые помогут найти ответы и на остальные вопросы».

Влада, Тайга

Благодарим за предоставленные материалы сестру Анастасию Сальникову, SJE