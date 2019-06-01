Учреждена Апостольская администратура для католиков византийского обряда в Казахстане

Папа Франциск учредил Апостольскую администратуру для верующих византийского обряда в Казахстане и Средней Азии с центром в Караганде. Сообщает корреспондент Vatican News Ольга Сакун.

Папа назначил митрофорного протоиерея отца Василя Говеру, делегата Конгрегации Восточных Церквей для вышеназванных верных, апостольским администратором новообразованного церковного округа.

Протоиерей Василь Говера родился в 1972 году в городе Ивано-Франковске (Украина). С 1990 по 1996 год обучался в Высшей духовной семинарии и в Люблинском католическом университете, где получил степень магистра догматического богословия. 2 марта 1997 года был рукоположён в пресвитеры и в том же году начал пастырское служение среди верных византийского обряда в Казахстане. С 11 ноября 2002 года являлся делегатом Конгрегации Восточных Церквей для верных византийского обряда в Казахстане и в Средней Азии.