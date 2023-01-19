Ученый из Новосибирска разработал инновационное кадило

Ученый из Института катализа им. Г.К. Борескова Сибирского отделения РАН Александр Куликов разработал каталитическое кадило, в котором вместо дыма образуется только аромат ладана и тепло, а работать оно может очень долго, передает РИА Новости.

Основное устройство кадила — каталитическая горелка. Она состоит из двух каталитических сеточек, топливного элемента — эжектора, и сопла — тонкого отверстия порядка 0,18 мм. Диаметр сопла можно регулировать, чтобы достичь нужного соотношения объема воздуха и обеспечить полное сгорание топлива. Кадило работает на смеси пропана-бутана.

«Когда в эжектор поступает смесь пропана-бутана и воздуха, то эта струя расползается внутри него. Там так называемые турбинки завихряют смесь в противоположные стороны.

Газовоздушная смесь должна равномерно распределиться и поступить на сеточки. Равномерное распределение можно оценить по равномерному красному свечению», — рассказал изобретатель, который работает научным сотрудником отдела гетерогенного катализа Института катализа СО РАН.

Куликов пояснил, что в качестве носителя используется стандартное церковное кадило, в нижнюю часть которого вставляется устройство с пропан-бутановым газовым баллоном. Баллон оборачивают пластиком и покрывают золотой краской, чтобы устройство смотрелось гармонично.

«Преимущество разработанного устройства в том, что оно не дымит, а только излучает запах ладана и тепло. Так как оно потребляет мизерный объем газа, то может работать очень долго», — подчеркнул ученый.

В институте отметили, что долговечное каталитическое кадило прошло пилотные испытания — им уже пользуются священники Храма всех Святых в земле Российской просиявших в Новосибирском Академгородке.