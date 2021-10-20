Ученые доказали реальность Всемирного потопа

Библейская история о Всемирном потопе известна всем. Вокруг нее было много споров. Долгое время считали, что рассказ о стихийном бедствии не уникален, а его масштабы сильно преувеличенны. Однако сегодня ученые заявляют: глобальная катастрофа действительно была.

Поднебесная легенда

Согласно Библии, через несколько столетий после сотворения мира «люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны Божии (ангелы) увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в жены». Разгневанный Господь решил истребить человечество и все живое на Земле.

Помиловал Бог лишь праведника Ноя с семьей. И повелел ему построить корабль, взяв на него «каждой твари по паре». После чего начался страшный ливень и продолжался сорок суток. Вода поднялась «выше самых высоких гор». В итоге погибли все, кроме обитателей ковчега.

Эта история, пожалуй, самая известная. Однако, как выяснили ученые, — далеко не единственная. Миф о потопе в том или ином виде представлен у множества народов — от Японии до Ближнего Востока, в Африке и Америке. Правда, неясно, чье предание появилось раньше и был ли катаклизм на самом деле.

Несколько лет назад исследователи заявили, что корни масштабного бедствия следует искать в преданиях Поднебесной. Одно из них повествует, как на страну обрушились мощные потоки воды, грозившие затопить весь Китай. Но мудрый правитель Юй (он жил на самом деле) обуздал стихию с помощью магии.

В 2016-м эколог Цинлун У из Пекинского университета и его коллеги нашли неожиданное подтверждение реальности легенды. Они изучили отложения пород в ущелье Цзиши на западе Китая, через которое протекает знаменитая река Хуанхэ. Их внимание привлекли нетипичные по форме наносы гальки и песка, которые свидетельствуют о мощнейшем потоке воды.

Причиной, по словам ученых, мог стать огромный оползень, который перекрыл Хуанхэ и превратился в гигантскую природную 200-метровую плотину. Образовалось водохранилище, и окрестности полностью затопило.

«В результате уровень Хуанхэ практически мгновенно вырос на 38 метров, а ширина увеличилась в несколько раз. Каждую секунду река выбрасывала свыше 500 тысяч кубических метров воды сверх нормы», — объясняет Дэррил Гренджер, один из исследователей.

Но эта катастрофа произошла примерно четыре тысячи лет назад. А большинство преданий о Всемирном потопе появилось гораздо раньше.



Глиняные таблички

Впрочем, миф о Ноевом ковчеге — не самый древний. В конце XIX века английский археолог Джордж Смит нашел на территории современного Ирака глиняные таблички с описанием масштабной катастрофы, очень похожим на библейский рассказ.

Согласно легенде, боги разгневались на людей за неправедность и в наказание наслали потоп. Дожди шли много дней и ночей. Спасся лишь благочестивый Зиусудра, царь города Шуруппака: божества предупредили его заранее.

В течение XX века во многих районах Ближнего Востока археологи находили надписи с разными вариантами предания. И поняли: именно с них списали рассказ о Ное.

Кроме того, ученые обнаружили материальные свидетельства катаклизма. На месте древнего Шуруппака они добрались до культурного слоя, полностью состоящего из ила и глины. Под ним лежали артефакты возрастом пять тысяч лет, что указывало на затопление местности.

Ученые предположили, что тогда в Междуречье случилось очень сильное наводнение. Сначала все оказалось под водой, а когда стихия отступила, города и поселки накрыло толстым слоем ила и глины.

Все вроде бы сходится. Однако есть одно но: разливы рек происходят регулярно. Но даже самые разрушительные не могут претендовать на статус Всемирного потопа. Породить легенду мог лишь катаклизм гораздо большего масштаба.



Черноморское наводнение

Ключ к разгадке нашли геологи Уильям Райан и Уолтер Питмен из Колумбийского университета. Они изучили «климатическую летопись Земли» — отложения льда в Гренландии. И пришли к выводу, что десять тысяч лет назад уровень мирового океана значительно поднялся.

Больше всего пострадало от катастрофы побережье Черного моря. Тогда оно представляло собой озеро: пролива Босфор не существовало, вместо него была гранитная перемычка. А сам пресноводный водоем располагался на 150 метров ниже уровня мирового океана.

Около семи с половиной тысяч лет назад тающие ледники подняли уровень соседнего Средиземного моря. В районе пролива образовался гигантский водопад мощностью в двести Ниагарских, который лил 300 дней подряд.

Уровень Черного моря рос на глазах — примерно на полметра в день. Сильно пострадало население прибрежных районов. Подтверждение этому нашли в Турции.

«На глубине около 160 метров мы обнаружили древнюю береговую линию. Вдоль нее тянутся остатки деревянных строений, которые очень хорошо сохранились. Это превзошло наши самые смелые ожидания», — говорит подводный археолог Роберт Баллард.

По его словам, в результате затопления в Черном море возникли два слоя: менее плотная пресная вода находится сверху и насыщается кислородом, а внизу до сих пор остается более плотная соленая вода Средиземного моря, лишенная кислорода. За счет этого артефакты прекрасно сохранились.

Ученые считают, что именно катастрофа на черноморском побережье могла лечь в основу библейской истории о Всемирном потопе. Однако с полной уверенностью говорить об этом рано.



Никита Бизин

Источник: РИА Новости