Участники Синода Епископов помолились о мире на земле (ВИДЕО)

Перед началом очередного заседания Синода Епископов 12 октября его участники вознесли молитвы о мире, особенно на территориях, охваченных в этот момент конфликтами. Передает русская служба Vatican News.

Молитву возглавил кардинал Луи Рафаэль Сакко, Патриарх Вавилонской Халдейской Церкви. Иерарх призвал всех присутствующих «молиться о мире во всем мире, особенно на Святой Земле, а также в Украине, Ираке, Иране и Ливане». «Люди с большой надеждой ждут возможности жить в достоинстве и братстве, устав от постоянного чувства страха и тревоги, – сказал иракский кардинал. – Синодальность также означает солидарность со всеми, кто боится и страдает».

Затем палестинка Маргарет Каррам, президент движения Фоколяров, произнесла еще одну молитву: «Господи, мы молим Тебя о Святой Земле, о народах Израиля и Палестины, находящихся под гнетом беспрецедентного насилия, о жертвах, особенно о детях, о раненых, о тех, кто находится в заложниках, о пропавших без вести и об их семьях. В эти часы страдания и напряженности мы приглашаем присоединиться к голосу Папы и тех, кто во всем мире призывает к миру».

Каррам также упомянула о других странах Ближнего Востока, которые живут в условиях террора и разрушения: «Помоги нам, Господи, посвятить себя созиданию братского мира, чтобы эти народы и те, кто находится в условиях конфликта, нестабильности и насилия, смогли найти путь уважения прав человека, где справедливость, диалог и примирение являются необходимыми инструментами для строительства мира», – сказала Маргарет Каррам.