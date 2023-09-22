У визита Папы Франциска в Марсель — широкие цели

Сегодня Папа отправляется в Марсель (Франция) с двухдневным визитом. 22 и 23 сентября Епископ Рима будет принимать участие в «Средиземноморских встречах» (Rencontres Méditerranéennes), которые начались в воскресенье 17 сентября и продлятся до 24-го. Подчеркивается, что 44-е апостольское международное путешествие Франциска имеет прежде всего пастырский характер.

Цель визита – участие в заключительном заседании «Средиземноморских встреч» (Rencontres Mediterraneennes), – фестиваля, призванного объединить молодёжь разных конфессий и религий, а также епископов, ассоциации и движения из стран Средиземноморья. Эта инициатива, организованная архиепархией Марселя, следует за двумя другими встречами на тему «Средиземноморье – граница мира», которые проходили в Бари в феврале 2020 года, а затем во Флоренции в феврале 2022 года.

В рамках мероприятия Святейший Отец возглавит служение Святой Мессы на стадионе футбольного клуба «Олимпик Марсель» с участием около 60 тысяч верующих.

Однако очевидно, что Папа не может оставаться лишь гостем на встрече молодежи и религиозных лидеров стран Средиземноморского бассейна. Портовый город Марсель является синонимом открытости, но в то же время преступности и социальных конфликтов. Именно здесь понтифик сосредоточится на проблемах и возможностях региона в вопросах миграции.

Согласно программе, через несколько часов после прибытия Папа встретится с духовенством и монашествующими, чтобы ободрить поместную Католическую Церковь, которая сильно пострадала от скандалов с сексуальным насилием.

Первый день папского визита завершится участием в поминальной церемонии возле Памятника жертвам и героям моря, который вот уже столетие стоит у входа в порт. Понтифик, который сам родом из великого портового города Буэнос-Айреса, хорошо знает реалии жизни людей моря. Но ожидается, что в Марселе он вспомнит не только о моряках, погибших при исполнении служебного долга, но и о многих тысячах мигрантов, погибших в море.

Не исключено, что в ходе встречи с президентом Франции Папа Римский затронет политически щекотливую проблему мигрантов на итальянском побережье, число которых резко растет. Напоминаем, что председатель Совета министров Италии призвал Францию ​​и другие страны открыть свои порты для выходцев из Северной Африки, оказавшихся в Италии.

Следует отметить, что недавно архиепископ Марселя кардинал Жан-Марк Авелен выступил на пресс-конференции по поводу «исторической памяти о мирном и плодотворном сосуществовании в Средиземноморье», которую «многие люди хотели бы стереть и вместо этого навязать свою идеологию страха перед чужаками». «Но мы уверены, что, несмотря на все реальные угрозы, в этом сотрудничестве есть и очень много хорошего», — добавил иерарх.

Что же касается формата участия в предстоящем мероприятии французского президента, то, помимо частной встречи с Папой, Эммануэль Макрон также планирует принять участие в Святой Мессе, во время которой он вместе с присутствующими выслушает обращение Святейшего Отца.

По материалам Vatican News