У Соловецкого камня в Петербурге прошла акция памяти жертв политических репрессий

В Петербурге у Соловецкого камня прошла акция памяти жертв политических репрессий времен советской власти, передает «Коммерсантъ».

Собравшиеся, в числе которых были государственные служащие и представители депутатского корпуса, возложили к мемориалу на Троицкой площади цветы

Одновременно с этим читались имена репрессированных людей в рамках акции «Хотелось бы всех поименно назвать». По имеющимся данным, в годы террора погибло более 70 тыс. ленинградцев.

В течение всего дня аналогичные акции проходили на различных площадках города, в том числе и в онлайн-формате. В число таких мест входят сад Фонтанного дома у музея А.А. Ахматовой, Базилика святой Екатерины на Невском проспекте, Феодоровский собор на Миргородской улице и другие.

(Фото — Александр Коряков)