У греко-католиков и православных начался Великий Пост

С понедельника, 11 марта, у католиков византийского обряда и православных начался Великий Пост. Накануне христиане восточного обряда в последний раз перед постом ели скоромное и просили друг у друга прощения за совершенные проступки.

Великий Пост — это самый длинный и самый строгий из четырех многодневных постов, установленных Восточной Церковью. Он длится 7 недель — 40 дней подготовки к воспоминанию о страданиях Христа плюс Страстная неделя. Завершается период воздержания от скоромной пищи и развлечений торжеством светлой Пасхи Христовой. Празднование Христова Воскресения по Юлианскому календарю в этом году приходится на 28 апреля.

Духовные наставники отмечают, что формальное соблюдение требований относительно потребления пищи и воздержания от развлечений не является главным смыслом Великого Поста. Великий Пост — это прежде всего период покаяния, примирения с Богом и работы над собственным духовным ростом. Поэтому рекомендуется в это время больше внимания уделять молитве, чтению Священного Писания, посещению богослужений, делам милосердия.



Главные службы Великого Поста:

В первые четыре дня Великого Поста (с 11 по 14 марта в 2019 году), в храмах вечером имеет место чтение Великого покаянного канона Св. Андрея Критского.

По средам и пятницам в течение всего Великого Поста служат Литургию Преждеосвященных Даров (без Таинства Пресуществления, но с возможностью причаститься Святыми Дарами, оставшимися с воскресной Литургии). По субботам служится Литургия Св. Иоанна Златоуста, по воскресеньям — Литургия Св. Василия Великого. В прочие дни Великого Поста Божественная Литургия не совершается.

В первое воскресенье Великого Поста, неделю Торжества Православия (17 марта в 2019 году), в храмах по окончании Божественной Литургии совершается чин Торжества Православия.

Во 2, 3, 4 субботы Великого Поста имеет место поминовение усопших.

Третье воскресенье Великого Поста (31 марта в 2019 году) — Неделя Крестопоклонная, на Всенощном бдении совершается чин поклонения Кресту. Начинаемая этим воскресеньем неделя считается особо строгой.

В среду 5-ой седмицы Великого Поста, 10 апреля, вечером (в некоторых храмах — ночью) целиком читается Великий покаянный канон Преподобного Андрея Критского с Житием Преподобной Марии Египетской — Стояние Марии Египетской.

В пятницу на той же неделе, 12 апреля, накануне Субботы Акафиста (праздник Похвалы Богородицы), на Утрене читается Акафист Божией Матери.

20 апреля в 2019 году — Лазарева суббота. Это — суббота 6-ой седмицы Великого Поста, когда христиане вспоминают чудо воскрешения Иисусом Христом праведного Лазаря во удостоверение грядущего воскрешения всех умерших.

21 апреля в 2019 году — Вербное воскресенье (праздник Входа Господня в Иерусалим). На Всенощном бдении накануне по традиции освящаются вербы (или пальмы).

Вербным воскресеньем начинается Страстная седмица.

«Сибирская католическая газета» желает благодатного Поста всем братьям-христианам восточной традиции.