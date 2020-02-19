У Одесско-Симферопольской епархии новый Ординарий

18 февраля Папа Франциск удовлетворил прошение об отставке Ординария Одесско-Симферопольской епархии Преосвященного Бронислава Бернацкого. Его преемником стал епископ Станислав Широкорадюк – до последнего времени коадъютор той же епархии.



Римско-Католическая Одесско-Симферопольская епархия была учреждена 4 мая 2002 г. и располагается на территории Крыма, Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областей. Всё это время ее возглавлял епископ Бронислав Бернацкий, избранный в конце 2018 г. председателем Конференции католических епископов Украины. В сентябре 2019 г. ему исполнилось 75 лет и, согласно действующим предписаниям, он обратился к Святейшему Отцу с просьбой освободить его от обязанностей пастырского управления епархией.

Преосвященный Станислав Широкорадюк родился 23 июня 1956 года в селе Корначовка Хмельницкой области, на территории нынешней Каменец-Подольской Римско-Католической епархии. В 1980 году поступил в Рижскую высшую духовную семинарии – одно из двух на территории СССР учебных заведений, осуществлявших подготовку католических священнослужителей. Во время обучения вступил в Орден братьев меньших (францисканцев), пройдя школу новициата параллельно с пребыванием в семинарии. Был рукоположен во пресвитеры в 1984 году и принес вечные обеты в Ордене францисканцев в 1988 году. С 1984 по 1994 год являлся настоятелем прихода в селе Полонном (Каменец-Подольская епархия). В 1994 году был назначен вспомогательным епископом Житомирским (в 1998 году Житомирская епархия была переименована в Киевско-Житомирскую) и принял епископскую хиротонию в 1995 году.



С 1996 по 2016 год был директором украинского отделения благотворительной организации Caritas-Spes (миссия «Каритас» католиков латинского обряда Украины). С июля 2012 по апрель 2014 года исполнял обязанности Апостольского администратора вакантной на тот момент кафедры Луцкой епархии. 12 апреля 2014 года был назначен Ординарием Харьковско-Запорожской епархии. 2 февраля 2019 года стал коадъютором (вспомогательным епископом с особыми полномочиями) Одесско-Симферопольской епархии.

По материалам Vatican News