У греко-католиков и православных начался Успенский пост

14 августа, в день упоминания о подвиге Маккавейских мучеников, в Церквах византийской традиции начался Успенский пост. Он длится 2 недели – до праздника Успения Пресвятой Богородицы (по Юлианскому календарю).

Первый день поста в Церквах восточного обряда совпадает с литургической памятью святых мучеников Маккавеев (от древнееврейского Маккаби, что в переводе означает «молот»).

Подвиг мучеников Маккавеев настолько повлиял на сознание иудеев, что это имя стало нарицательным – символом непоколебимого мужества и бесстрашия. Существует даже утверждение, что Маккаби – аббревиатура слов Торы, что в переводе означает «Кто подобен Тебе, Всевышний».

В 166 году до Рождества Христова по указу языческого сирийского царя Антиоха Эпифана мученической смертью погибли семь братьев Маккавеев – Авим, Антонин, Гурий, Елеазар, Евсевон, Адим и Маркел – и их мать Саломея, а также учитель Елеазар. Приверженнец эллинского культа, Антиох Эпифани ввел в Иерусалиме и всей Иудее языческие обычаи. В храме Господнем он поставил статую Зевса, к поклонению которому принуждал иудеев.

Девяностолетний старец – законоучитель Елеазар, который за свою веру был осужден, с твердостью пошел на мучения и пытки и умер в Иерусалиме.

Такое же мужество показали и ученики святого Елеазара – семь братьев Маккавеев и их мать Саломея. Они признали себя последователями Истинного Бога, отказавшись принести жертву языческим богам.

Успенский пост является третьим по счету из числа многодневных, при этом он неподвижен, то есть его сроки всегда одни и те же – с 14 по 27 августа. Дни Успенского поста уже считаются осенними, завершающими церковный год.

Это самый молодой и самый короткий из из четырех годовых постов, он длится всего две недели.

Начинается Успенский пост 14 августа праздником Происхождения (изнесения) честных древ Животворящего Креста Господня.

В этот день до или после литургии совершается чин малого освящения воды. Вместе с освящением воды совершается освящение меда (т. н. первый «Медовый Спас»: «Спас на воде», «Мокрый Спас»). С этого дня благословляется вкушение мёда нового сбора.

Центр Успенского поста — Преображение Господне («Яблочный Спас») — празднуется восточными христианами 19 августа.

Заканчивается же пост праздником Успения Божией Матери 28 августа. Этот пост – единственный, посвященный Богородице.



История

Успенский пост дошел до нас с древних времен христианства. В беседе Льва Великого, произнесенной им около 450 года, мы находим ясное указание на Успенский пост: “Церковные посты расположены в году так, что для каждого времени предписан свой особый закон воздержания. Так для весны весенний пост – в Четыредесятницу, для лета летний – в Пятидесятницу (Петров пост – ред.), для осени осенний – в седьмом месяце (Успенский – ред.), для зимы – зимний (Рождественский – ред.)”.

Окончательное установление Успенского поста произошло на Константинопольском Соборе 1166 года, проходившем под председательством патриарха Луки. Здесь было подтверждено, что все православные христиане согласно с древними уставами должны соблюдать Богородичный пост с 1 по 15 августа.

Вальсамон об этом Соборе пишет: “Тогда сомневались некоторые о количестве дней поста Успенского и Рождественского. Поэтому сам святейший патриарх подтвердил, что хотя дни этих постов письменно нигде не обозначены, понуждаемся, однако, последовать неписаному церковному преданию и должны поститься от первого дня августа и от четырнадцатого дня ноября”.

Праздник Успения Пресвятой Богородицы, к которому готовит верующих Успенский пост – один из самых неожиданных для светского миропонимания праздников.

Что празднуется? Разве можно праздновать смерть? Но славянское слово «успение» означает сон. Смысл праздника Успения в том, что нет больше той смерти, которая ждала каждого до Воскресения Христова.

Успенский пост не так строг, как Великий, но более строг, чем Петров и Рождественский посты. Это значит, что с 14 по 27 августа восточные христиане воздерживаются от мясных, рыбных, молочных продуктов и от яиц. 19 августа, в праздник Преображения Господня, разрешается есть рыбу.

Но во многом вопрос, что можно есть в Успенский пост, а что нельзя, должен решаться индивидуально – в зависимости от состояния здоровья, возраста, подготовленности конкретного человека.