Турецкие исследователи будут работать на горе Арарат, где, как они полагают, находятся останки Ноева ковчега

Команда из Стамбульского технического университета (ITÜ) и Университета Ибрахима Чечена Агры (AİÇÜ) отправилась в район горы Арарат (турецкий Агры), где, как полагают, находятся останки Ноева ковчега, передает «Седмица» со ссылкой на ArkeoNews.

Большое количество образцов почвы и фрагментов горных пород, взятых с поля командой, включая экспертов по геофизике, химии и геоархеологии, было отправлено в лаборатории İTÜ для исследования.

«Лабораторные исследования экспертов, вероятно, будут завершены через полтора-два месяца. На основе этих результатов мы определим дорожную карту», ​​— сказал профессор Фарук Кайя, проректор AİÇÜ, который продолжает свою работу в этой области с 2003 года.

Остатки неизвестного происхождения были впервые обнаружены инженером-картографом капитаном Ильханом Дурупинаром в 1959 году во время разведывательного полета для составления карты региона Восточной Анатолии. Правда, имеются свидетельства, что еще в период Первой мировой войны с аэропланов были замечены структуры, которые тогда также приняли за остатки Ноева ковчега.

Район находится в опасности, так как ему угрожают оползни, а поблизости уже образовались гигантские трещины. По этой причине в сотрудничестве с AIÇU и ITU была создана «Исследовательская группа горы Арарат и Ноева ковчега» для проведения научных исследований в этом районе.

Проректор AIÇU Фарук Кайя сказал: «Мы сформировали рабочую группу ученых из университета, и они исследовали природную структуру между деревнями Телчекер и Юзенгили, то есть образование, напоминающее силуэт Ноева ковчега».

«У этого региона очень большой потенциал для религиозного туризма, поскольку большинство источников обращают внимание на гору Агры и ее окрестности», — подчеркнул Кайя.

Европейцы начали первые исследования в этом районе, сказал Кайя, имея в виду Иоганна Якоба Фридриха Вильгельма Паррота, поднимавшегося на гору в поисках останков Ноева ковчега в 1829 году.

«В 2008 году группа исследователей из Гонконга отправилась на гору Арарат. Они нашли здесь пещеру с древесиной, которая, как они утверждали, принадлежала Ноеву ковчегу, поделившись этим с прессой. Конечно, вопрос о том, принадлежала ли найденная ими древесина Ноеву ковчегу, является спорным вопросом, но мы считаем, что с точки зрения результатов они добились успеха. Вернувшись в Гонконг, они построили музей Ноева ковчега, который посетило более 7 миллионов человек. С экономической точки зрения, они привели в действие туризм. В этом смысле Агры, один из слаборазвитых регионов нашей страны, обладает серьезным потенциалом. Наша цель, как университета, заключается в том, что, если мы сможем раскрыть это и превратить это место в центр религиозного туризма, мы думаем, что экономика Агры и нашей страны серьезно возродится», — добавил Фарук Кайя.

Существует множество мифов о Великом потопе. Эпос о Гильгамеше, вавилонское произведение, было первым, кто упомянул об этом. У римлян и греков была легенда о Девкалионе и Пирре, которые спасли своих детей и животных, уплыв в гигантском ящике. Библейская книга Бытия наиболее известна тем, что рассказывает историю Ноя, который обрел благодать в глазах Господа, несмотря на то, что все вокруг него было нечестивым. Когда Ноя предупредили о надвигающемся потопе, он построил огромный «ковчег» для своей семьи и всех животных попарно. Ной выжил, когда все остальные погибли. Согласно преданию, его ковчег остановился на склонах горы Арарат в современной Турции.