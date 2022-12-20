Турецкие исследователи будут работать на горе Арарат, где, как они полагают, находятся останки Ноева ковчега

Турецкие исследователи будут работать на горе Арарат, где, как они полагают, находятся останки Ноева ковчега

Декабрь 20, 2022

Команда из Стамбульского технического университета (ITÜ) и Университета Ибрахима Чечена Агры (AİÇÜ) отправилась в район горы (турецкий Агры), где, как полагают, находятся останки Ноева ковчега, передает «Седмица» со ссылкой на ArkeoNews.

Большое количество образцов почвы и фрагментов горных пород, взятых с поля командой, включая экспертов по геофизике, химии и геоархеологии, было отправлено в лаборатории İTÜ для .

«Лабораторные исследования экспертов, вероятно, будут завершены через полтора-два месяца. На основе этих результатов мы определим дорожную карту», ​​— сказал профессор Фарук Кайя, проректор AİÇÜ, который продолжает свою работу в этой области с 2003 года.

Остатки неизвестного происхождения были впервые обнаружены инженером-картографом капитаном Ильханом Дурупинаром в 1959 году во время разведывательного полета для составления карты региона Восточной Анатолии. Правда, имеются свидетельства, что еще в период Первой мировой войны с аэропланов были замечены структуры, которые тогда также приняли за остатки Ноева ковчега.

Район находится в опасности, так как ему угрожают оползни, а поблизости уже образовались гигантские трещины. По этой причине в сотрудничестве с AIÇU и ITU была создана «Исследовательская группа горы Арарат и Ноева ковчега» для проведения научных исследований в этом районе.

Проректор AIÇU Фарук Кайя сказал: «Мы сформировали рабочую группу ученых из университета, и они исследовали природную структуру между деревнями Телчекер и Юзенгили, то есть образование, напоминающее силуэт Ноева ковчега».

«У этого региона очень большой потенциал для религиозного туризма, поскольку большинство источников обращают внимание на гору Агры и ее окрестности», — подчеркнул Кайя.

Европейцы начали первые исследования в этом районе, сказал Кайя, имея в виду Иоганна Якоба Фридриха Вильгельма Паррота, поднимавшегося на гору в поисках останков Ноева ковчега в 1829 году.

«В 2008 году группа исследователей из Гонконга отправилась на гору Арарат. Они нашли здесь пещеру с древесиной, которая, как они утверждали, принадлежала Ноеву ковчегу, поделившись этим с прессой. Конечно, вопрос о том, принадлежала ли найденная ими древесина Ноеву ковчегу, является спорным вопросом, но мы считаем, что с точки зрения результатов они добились успеха. Вернувшись в Гонконг, они построили музей Ноева ковчега, который посетило более 7 миллионов человек. С экономической точки зрения, они привели в действие туризм. В этом смысле Агры, один из слаборазвитых регионов нашей страны, обладает серьезным потенциалом. Наша цель, как университета, заключается в том, что, если мы сможем раскрыть это и превратить это место в центр религиозного туризма, мы думаем, что экономика Агры и нашей страны серьезно возродится», — добавил Фарук Кайя.

Существует множество мифов о Великом потопе. Эпос о Гильгамеше, вавилонское произведение, было первым, кто упомянул об этом. У римлян и греков была легенда о Девкалионе и Пирре, которые спасли своих детей и животных, уплыв в гигантском ящике. Библейская книга Бытия наиболее известна тем, что рассказывает историю Ноя, который обрел благодать в глазах Господа, несмотря на то, что все вокруг него было нечестивым. Когда Ноя предупредили о надвигающемся потопе, он построил огромный «ковчег» для своей семьи и всех животных попарно. Ной выжил, когда все остальные погибли. Согласно преданию, его ковчег остановился на склонах горы Арарат в современной Турции.

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