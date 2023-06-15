Церкви Европы: миротворчество и важность христианских ценностей

«Под Божиим благословением – формирование будущего»: такова тема XVI генеральной ассамблеи Конференции европейских Церквей (Conference of European Churches), которая проходит с 14 по 20 июня в Таллине. Подробности сообщает русская служба Vatican News.

Участники встречи определят приоритеты экуменической деятельности свой организации и изберут исполнительный совет, который воплотит в жизнь указания, прозвучавшие на ассамблее. Европейские делегаты – гости поместных Лютеранской и Православной Церквей – обсудят разносторонние аспекты, которые изменили не только Европу, но и весь мир со времён последней ассамблеи, проходившей в 2018 году в Сербии. Эти перемены, как напомнил президент Конференции европейских Церквей преподобный Кристиан Кригер, поставили новые вопросы перед её миссией. В фокусе ассамблеи будет приверженность христиан миру на Украине: делегаты поделятся разносторонним опытом её материальной и духовной поддержки.

Миротворчество занимает центральное место в истории этой церковной организации: на ассамблее в Таллине особое внимание будет уделено осуждению насилия во всех его проявлениях, как в Европе, так и в любой другой части мира. В повестку дня включены вопросы злоупотреблений Божьим творением и дискриминационной политики по отношению к мигрантам.

В первые два дня ассамблеи пройдёт специальная сессия для молодёжи, посвящённая перспективам активного участия новых поколений в жизни поместных общин и их вкладу в формирование будущего Европы. В числе докладчиков на таллинской ассамблее будет Вселенский Патриарх Константинопольский Варфоломей, который выступит с речью о будущем экуменического пути в Европе. Со своей стороны, преподобный Роуэн Уильямс, англиканский архиепископ Кентерберийский с 2002 по 2012 год, расскажет о вкладе христианской теологии в современное европейское общество. Генеральная ассамблея также оценит и переосмыслит отношения с европейскими институтами, в том числе в межрелигиозном контексте.

Делегаты смогут обогатиться экуменическим опытом, «лучше понять друг друга, собственное призвание и Самого Христа», заявил генеральный секретарь конференции Йорген Сков Соренсен: это станет очередным шагом в направлении полного и зримого единства, а также к возвращению к христианским ценностям в Европе.

Конференция европейских Церквей была основана в 1959 году как пространство встречи и диалога ради христианского единства в Европе. В неё входят 113 членов из православных, протестантских, англиканских и старокатолических Церквей, а также около сорока организаций, образующих экуменическую сеть Старого континента. Эта сеть способствовала проведению встреч и совместных инициатив с Католической Церковью на континентальном и поместном уровнях, постоянно подтверждая центральное значение экуменического свидетельства для Европы.