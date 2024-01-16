Церковный суд РПЦ принял решение по делу протоиерея Алексея Уминского

Церковный суд г. Москвы 13 января постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Московской епархии Русской Православной Церкви.

В тексте решения отмечается, что «на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

«Протоиерей Алексий Уминский был вызван на заседания церковного суда трижды и не являлся без объяснения причин, в связи с чем решение Епархиального суда г. Москвы было принято в его отсутствие», – говорится далее в документе.

Согласно регламенту, решение направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как сообщалось ранее, 3 января о. Алексей Уминский, настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, был запрещен в священнослужении и освобожден от несомого послушания до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы. Настоятелем храма Св. Троицы в Хохлах стал протоиерей Андрей Ткачев.

(Фото: Правмир)