Церковный суд РПЦ принял решение по делу протоиерея Алексея Уминского

Церковный суд РПЦ принял решение по делу протоиерея Алексея Уминского

Январь 16, 2024

Церковный суд г. Москвы 13 января постановил лишить сана протоиерея Алексея Уминского, передает «Благовест-инфо» со ссылкой на сайт Московской епархии Русской Православной Церкви.

В тексте решения отмечается, что «на основании Правила 25-го Святых Апостолов протоиерей Алексий Уминский подлежит извержению из священного сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной литургией».

«Протоиерей Алексий Уминский был вызван на заседания церковного суда трижды и не являлся без объяснения причин, в связи с чем решение Епархиального суда г. Москвы было принято в его отсутствие», – говорится далее в документе.

Согласно регламенту, решение направлено на утверждение Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу.

Как сообщалось ранее, 3 января о. , настоятель храма Святой Троицы в Хохлах, был запрещен в священнослужении и освобожден от несомого послушания до окончания рассмотрения его дела в Дисциплинарной комиссии при Епархиальном совете Москвы. Настоятелем храма Св. Троицы в Хохлах стал протоиерей Андрей Ткачев.

(Фото: Правмир)

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