Церковь за мир: Патриархия Грузии прокомментировала события в стране

Патриархия Грузинской Православной Церкви осудила заявления, в том числе духовных лиц, направленных на раскол общества, сообщает «Sputnik-Грузия».

«Мы считаем, что исходя из сложной ситуации с нами по соседству, сохранение мирного курса и независимости страны является главным фактором для продвижения страны вперед. Мы считаем попыткой нарушения мира радикальные заявления, разжигающие поляризацию, от кого бы они не исходили, тем более от духовных лиц», – говорится в заявлении.

При этом Патриархия пояснила, что имеет в виду распространяемые в соцсетях заявления или проповеди духовных лиц, которые касаются «критики в адрес государства».

«Хотим заявить, что такое отношение чуждо официальным взглядам церкви и в целом христианскому духу, что не раз было зафиксировано и озвучено в официальной позиции патриархии и личных заявлениях Католикос-Патриарха Грузии по поводу пути евроинтеграции», – говорится в заявлении.

Грузинская Церковь, как самая большая объединяющая и утешающая страну и народ сила, пылко молится за мир и единодушие, отмечается в заявлении.