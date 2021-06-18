Церковь Германии за год пожертвовала беженцам 123 миллионов евро

«Опыт помощи беженцам со стороны Церкви показывает, что люди, ищущие защиты, особенно страдают от последствий пандемии COVID-19»: такими словами архиепископ Доминикус Майер, ординарий Архиепархии Падерборна и временный председатель епископской Комиссии по миграции, обратил внимание на бедственное положение людей, покинувших родные земли в последние месяцы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Заявление иерарха было опубликовано на сайте Конференции епископов Германии по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться под эгидой ООН в ближайшее воскресенье 20 июня. Архиепископ Майер напомнил, что в крупных пунктах приёма беженцев по всему миру существует гораздо больший риск заражения, а из-за пандемии значительно ухудшилась социальная обстановка во многих странах происхождения и первого приёма. Кроме того, затруднилось транспортное передвижение между странами: «Во время кризиса, вызванного коронавирусом, маршруты доступа в Германию и Европу были сильно ограничены; почти прекратился приём особо уязвимых беженцев в рамках международных программ; от пандемии сильно пострадало право на воссоединение семей. Поэтому необходимо срочно восстановить безопасные пути въезда», – подчеркнул Высокопреосвященный Майер.

Архиепископ затронул проблему социальной интеграции беженцев: «Пандемия создала дополнительные препятствия для участия беженцев в жизни общества. Требуется неотложное решение проблем, связанных с языком, образованием, трудовой занятостью и социальным взаимодействием. Во времена глобальной эпидемии беженцы как никогда нуждаются в помощи». В этом контексте временный президент Комиссии по миграции подчеркнул роль Католической Церкви: «Вклад епархий, церковных благотворительных организаций и агентств по оказанию помощи неоценим, особенно во времена кризиса. Постоянные усилия многих штатных сотрудников и волонтёров, заботящихся о беженцах, делают наше общество более гуманным и являются живым знаком христианского милосердия. Мы вдохновляемся Папой Франциском, который призывает нас встать на путь к ещё большему ‘мы’ и заново воссоединить человеческую семью, чтобы строить такое общество, в котором никто не останется в стороне».

В 2020 году 27 немецких епархий и связанные с ними церковные агентства помощи потратили около 123,9 миллионов евро на работу с беженцами в стране и за рубежом: 86,1 миллионов евро были предназначены на международные проекты и около 37,8 миллионов на местную деятельность. Несмотря на препятствия, связанные с пандемией, около 34.700 волонтёров активно помогали беженцам; число штатных сотрудников составляло около 4.400 человек. В целом только за последний год Католическая Церковь в Германии помогла не менее 154.000 нуждающимся.