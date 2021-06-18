Церковь Германии за год пожертвовала беженцам 123 миллионов евро

Церковь Германии за год пожертвовала беженцам 123 миллионов евро

Июнь 18, 2021

«Опыт помощи беженцам со стороны Церкви показывает, что люди, ищущие защиты, особенно страдают от последствий пандемии »: такими словами архиепископ Доминикус Майер, ординарий Архиепархии Падерборна и временный председатель епископской Комиссии по миграции, обратил внимание на бедственное положение людей, покинувших родные земли в последние месяцы. Сообщает корреспондент Vatican News Виктор Владимиров.

Заявление иерарха было опубликовано на сайте Конференции епископов Германии по случаю Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться под эгидой ООН в ближайшее воскресенье 20 июня. Архиепископ Майер напомнил, что в крупных пунктах приёма беженцев по всему миру существует гораздо больший риск заражения, а из-за пандемии значительно ухудшилась социальная обстановка во многих странах происхождения и первого приёма. Кроме того, затруднилось транспортное передвижение между странами: «Во время кризиса, вызванного коронавирусом, маршруты доступа в Германию и Европу были сильно ограничены; почти прекратился приём особо уязвимых беженцев в рамках международных программ; от пандемии сильно пострадало право на воссоединение семей. Поэтому необходимо срочно восстановить безопасные пути въезда», – подчеркнул Высокопреосвященный Майер.

Архиепископ затронул проблему социальной интеграции беженцев: «Пандемия создала дополнительные препятствия для участия беженцев в жизни общества. Требуется неотложное решение проблем, связанных с языком, образованием, трудовой занятостью и социальным взаимодействием. Во времена глобальной эпидемии как никогда нуждаются в помощи». В этом контексте временный президент Комиссии по миграции подчеркнул роль Католической Церкви: «Вклад епархий, церковных благотворительных организаций и агентств по оказанию помощи неоценим, особенно во времена кризиса. Постоянные усилия многих штатных сотрудников и волонтёров, заботящихся о беженцах, делают наше общество более гуманным и являются живым знаком христианского милосердия. Мы вдохновляемся Папой Франциском, который призывает нас встать на путь к ещё большему ‘мы’ и заново воссоединить человеческую семью, чтобы строить такое общество, в котором никто не останется в стороне».

В 2020 году 27 немецких епархий и связанные с ними церковные агентства помощи потратили около 123,9 миллионов евро на работу с беженцами в стране и за рубежом: 86,1 миллионов евро были предназначены на международные проекты и около 37,8 миллионов на местную деятельность. Несмотря на препятствия, связанные с пандемией, около 34.700 волонтёров активно помогали беженцам; число штатных сотрудников составляло около 4.400 человек. В целом только за последний год Католическая Церковь в Германии помогла не менее 154.000 нуждающимся.

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