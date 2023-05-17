«Цена ошибки велика». Что теперь будет со знаменитой иконой Рублева

Один из символов России — «Троицу» Андрея Рублева передают РПЦ. До этого икона почти целый век хранилась в тепличных условиях в Третьяковке. Возникает закономерный вопрос: можно ли тревожить столь хрупкие ценности.

«Огромная радость»

Решение о передаче принял российский президент. Как уточнили в патриархии, «в ответ на многочисленные просьбы православных верующих».

В Русской церкви пояснили, что реликвию выставят для «общенародного поклонения» в храме Христа Спасителя. А затем она займет свое место в Свято-Троицкой Сергиевой лавре.

«Троица», или «Гостеприимство Авраама», — пожалуй, самая известная в мире православная икона. Наряду с фресками во Владимире это еще и одна из двух сохранившихся работ Рублева, чье авторство достоверно подтверждено.

Среди искусствоведов нет единого мнения, когда именно знаменитый мастер создал образ. Большинство исследователей полагают, что в 20-х годах XV века. С того момента и до революции 1917-го святыня хранилась в Троице-Сергиевой обители. В 1929-м ее передали Третьяковской галерее, а формальным владельцем стало государство.

РПЦ просила передать икону еще с 1990-х. Однако против выступали музейщики.

«Конечно, это огромная радость и долгожданное событие для всех верующих, но и огромная ответственность. Поэтому ничего поспешно, без подготовки должной делаться не будет», — подчеркивает глава патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов).

Сейчас представители научного сообщества в целом поменяли отношение к перемещению реликвии.

«Я думаю, если такое решение принимали на самом высоком уровне, значит, руководство подошло к вопросу передачи со знанием дела. Слишком велика цена ошибки: сохранение столь важного объекта имеет для России сакральный смысл. Это один из ее символов», — отмечает директор Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева Михаил Миндлин.

Отрицательный опыт

Под ошибкой он имеет в виду неправильную транспортировку. Беспокойство вполне понятно: за прошедшие без малого сто лет «Троица» покидала стены музея лишь дважды — во время эвакуации в Великую Отечественную войну и в июле 2022-го.

Тогда ее доставили в лавру по случаю празднования 600-летия обретения мощей Сергия Радонежского. Правда, поездка не прошла гладко.

Реставраторы выступили против перемещения. Боялись, что экспонат пострадает. Икона пробыла в монастыре два дня. После возвращения ее тщательно обследовали.

В конце сентября искусствовед Ксения Коробейникова в Telegram-канале сообщила: после летнего «путешествия» на произведении древнерусского искусства нашли существенные изменения, которые «могут угрожать существованию <…> памятника».

Эту информацию подтвердили РИА Новости в Центральном музее древнерусского искусства и культуры имени Андрея Рублева. Однако в декабре икона вернулась на свое место в экспозиции.

Кроме того, есть и юридический нюанс. С 2010-го действует Федеральный закон «О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения», который наделял РПЦ правом вернуть отнятое в советские годы.

Реставраторы в большинстве своем не против подобного рода передачи, но опасаются, что велика вероятность необратимых повреждений. Тем более что примеров «шоковых» перевозок немало.

«Это просто необходимо»

В 1992-м Княгинину монастырю во Владимире передали Боголюбскую икону Божией Матери XII века. Святыня должна была храниться в специально оборудованном киоте — камере с искусственным климатом.

Однако в 2009-м монахини сообщили сотрудникам Владимирского музея-заповедника, что образ поражен грибком. Оказалось, две кассеты, обеспечивающие постоянную температуру и влажность, не работали. К тому же рядом с киотом всегда стояли живые цветы — источник дополнительного конденсата.

«В случае же с «Троицей», учитывая, что она имеет не только большое религиозное, но и культурное значение для нашей страны, просто необходимо создать те же самые условия, в которых она хранилась в музее», — поясняет Михаил Миндлин.

В первую очередь это касается температурно-влажностного режима. Кроме того, нужно поместить икону в специальную антивандальную пуленепробиваемую капсулу. Стекло должно быть с антибликовым покрытием, как в музее, — чтобы не искажать зрительного восприятия.

«Необходим соответствующий транспорт. Во время пути также важно исключить возможность возгорания или взрыва от бензина», — добавляет ученый.

Бояться не стоит

В дискуссиях о сохранности святынь участвуют и специалисты от РПЦ. Несмотря на все риски, примеры успешного хранения реликвий непосредственно в храмах все же есть.

Например, Владимирская икона Божией Матери в церкви Николы в Толмачах. Она находится в специальном сейфе под постоянным присмотром специалистов из Третьяковки, что по соседству.

Такие же условия создали для Толгского (конец XIII века) и Смоленского (XI столетие) древних образов. Последний даже поместили в специальную капсулу с инертным газом. Поэтому в патриархии уверяют, что бояться за судьбу «Троицы» не стоит.



Сергей Проскурин

Источник: РИА Новости

Фото: Олег Варов / foto.patriarchia.ru