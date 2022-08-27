Целестинское прощение, праздник начала священных лет

28 августа Папа Франциск отправится в Аквилу, столицу области Абруццо, город, тяжко пострадавший от землетрясения в 2009 году, и откроет там Святые врата в базилике Санта-Мария-ди-Коллемаджо, передает русская служба Vatican News.

Открытием Святых врат будет положено начало 728-му Целестинскому прощению: В 1294 году Папа Целестин V – первый в истории Церкви Папа Римский, отрекшийся от престола, — провозгласил специальную индульгенцию (отпущение перед Богом временной кары за грехи) тем верующим, которые искренне раскаиваются и исповедаются в этой базилике по случаю праздника Усекновения главы святого Иоанна Крестителя.

В виду предстоящей поездки Святейший Отец дал интервью местной газете «Иль Чентро», в которой прежде всего выразил солидарность с пострадавшими от стихии 13 лет назад и все еще ожидающими восстановления некоторых городских структур.

Целестин V, подчеркнул Папа Франциск, оставил всей Церкви послание о том, что смирение, любовь, близость, прощение и милосердие — это самый лучший способ возвещения Евангелия, и именно такое свидетельство Церковь в Аквиле старалась нести все эти годы. Говоря о страданиях и боли, которые пришлось вынести жителям Аквилы, Папа отметил, что у них никогда не может быть «убедительных объяснений» и никто не застрахован от тяжелых испытаний. Иисус также пережил этот мрак, чувствовал Себя одиноким и побежденным, и Он научил нас, что именно в те моменты, когда все кажется потерянным, можно уповать на Небесного Отца. «Не может быть никакого возрождения без этого акта упования на Того, Кто имеет власть держать нас за руку в то время, как рушатся все другие опоры», — подчеркнул Папа.

Святейший Отец связал праздник Целестинского прощения с событиями на Украине, еще раз утверждая, что «зло побеждается не злом, а только добром». Однако, добавил Папа, прощение требует «большой внутренней и культурной зрелости», и призвал всех «взращивать культуру мира, которая проходит как раз через созревание возможного прощения». В противном случае останется лишь логика зла, идущая рядом с логикой корыстных интересов тех, кто использует конфликты для обогащения.

Папа ответил также на вопрос о бедности, проведя различие между бедностью как плодом несправедливости и «евангельской бедностью, означающей свободу от обладания». «Первую можно побороть справедливостью и солидарностью, — пояснил Папа, — а вторую выбирают как путь, который позволяет ощутить подлинный мир».



На фото — Святые врата базилики Санта-Мария-ди-Коллемаджо, которые будут открыты в воскресенье, 28 августа, Папой Франциском.