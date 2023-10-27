Трудоустройство мирян в Ватикане: любой желающий может подать заявку

На новом сайте ватиканского Секретариата по экономике появился раздел для мирян и мирянок, претендующих на вакантные должности при Святейшем Престоле; на странице указаны вакансии и требуемый профиль, и подать заявку может любой желающий, пишет русская служба Vatican News.



Название «Работайте с нами» говорит само за себя. Если ранее миряне-сотрудники различных уровней Святейшего Престола подбирались на основе присланных или имеющихся резюме, то теперь можно будет напрямую подавать заявки на должности, которые уже стали или скоро станут вакантными. Это главное новшество сайта Секретариата по экономике, который с сегодняшнего дня работает в режиме онлайн.

Префект секретариата Максимино Кабальеро Ледо поясняет: «Центральная тема экономической реформы связана с человеческими ресурсами, что, как всегда, является одной из самых сложных реформ, не в последнюю очередь потому, что для её осуществления и выполнения миссии Святейшего Престола нужны люди, обладающие достаточной компетентностью, мотивацией и, прежде всего, этическими принципами».

По словам директора ватиканской кадровой службы Луиса Эрреры, на вопрос, как и на какие должности можно устроиться в Римскую Курию, теперь можно получить открытые ответы благодаря специальному разделу сайта – «Работайте с нами»: «Здесь будет публиковаться вся информация о вакансиях и требованиям к кандидатам. Каждый желающий сможет подать заявку через этот сайт».

По мнению Секретариата, таким образом можно будет охватить всех желающих и особенно тех, кто заинтересован в уже имеющихся вакансиях. Предпочтение в трудоустройстве будет отдаваться тем сотрудникам, которые действительно заинтересованы в данной конкретной должности, отметил Луис Эррера: «Мы часто получаем запросы от департаментов и отделов, которые нуждаются в персонале с определённой специализацией, например, лингвистической или технической, которых не так просто найти. Благодаря новому сайту улучшится связь между спросом и предложением». Кроме того, на сайте можно будет разместить своё резюме без привязки к конкретной вакансии и ждать, пока освободится подходящее место.

Раздел «Работайте с нами» предназначен для мирян, заинтересованных в трудоустройстве при Святейшем Престоле, и ориентирован на кандидатов, не входящих в систему Ватикана. Однако Секретариат по экономике также работает над развитием внутренней мобильности, поэтому, когда появляется вакансия, уведомление о ней будет передаваться через портал для сотрудников: так можно выяснить, не заинтересованы ли в ней те, кто уже работает при Святейшем Престоле.

На новом сайте Секретариата, помимо известий о должностях и ходе принятия решений, в прозрачной форме представлены правила контроля и надзора в экономических, финансовых и административных вопросах. Например, это касается Управления закупок, которое занимается толкованием и применением нормативных актов «О прозрачности, контроле и конкуренции в процессах оформления договоров о подряде Святейшим Престолом и Государством Град Ватикан», принятых в мае 2020 года.