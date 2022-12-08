«Троица» Рублева вернулась в экспозицию Третьяковки

Икона «Троица» Андрея Рублева вернулась в экспозицию Государственной Третьяковской галереи, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе галереи.

«Икона вернулась в экспозицию», — сказала собеседница агентства.

17 июля 2022 г. руководитель пресс-службы Троице-Сергиевой лавры Татьяна Денисюк сообщила «Интерфаксу», что впервые после Октябрьской революции «Троицу» привезли в лавру, где проходили торжества, посвященные 600-летию обретения мощей Сергия Радонежского. Икона находилась в специальной витрине в Троицком соборе обители 17 и 18 июля.

Как сообщили «Интерфаксу» в Минкультуры РФ, икона была перевезена из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в специально изготовленной климатической витрине. В свою очередь в Третьяковке отметили, что транспортировка была проведена с соблюдением всех необходимых предосторожностей, и в лавре икону поместили в специально созданную для этих целей капсулу, которая поддерживала привычный для нее климат. Прошение об отправке иконы поступило от руководства РПЦ, оно было удовлетворено после «всесторонней оценки рисков, связанных с транспортировкой».

«Троица», написанная Андреем Рублевым в XV веке, является самым знаменитым из его произведений и одной из двух (вместе с фресками во Владимире) сохранившихся работ, которые, как считают ученые, достоверно принадлежат ему.

19 июля в Третьяковке сообщили, что «Троица» вернулась из лавры в галерею, видимых признаков ухудшения ее состояния не выявлено. С тех пор икона находилась у реставраторов.