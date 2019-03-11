Сестры-евхаристки из России участвовали в Мессе в Доме Св. Марфы и приняли от Папы благословение

Как сообщил в своем блоге ординарий Епархии Святого Климента в Саратове Преосвященный Клеменс Пиккель, три монахини, две из которых принадлежат к Конгрегации Сестер Служительниц Иисуса в Евхаристии (сестры евхаристки — SJE), в связи с 25-летним юбилеем принесения ими вечных обетов совершающие паломничество в Рим, приняли участие в утренней Мессе в Доме Святой Марфы, которую Папа Франциск служил 8 марта с.г. Сестер-евхаристок — сестру Эмилию Рудер и сестру Марию Бейм — хорошо знают и тепло вспоминают многие священники и верные в нашей Преображенской епархии, где они на протяжении многих лет совершали свое служение в ряде приходов, включая и приход Кафедрального собора в Новосибирске.

Сестры-евхаристки из России сидели на св. Мессе в первом ряду, прямо напротив алтаря, за которым священнодействовал Папа. Сестры молились вместе со Святейшим Отцом, приняли из его рук Святое Причастие, а по окончании богослужения он уделил им несколько минут теплой беседы и преподал каждой свое личное благословение. Как отмечает Владыка Клеменс, сестры были глубоко тронуты тем, как внимательно и ласково, без малейших признаков спешки разговаривал с ними на испанском и немецком языках Преемник Святого Петра.

