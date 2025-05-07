Трамп подписал указ о создании комиссии по религиозной свободе

1 мая 2025 года, во время мероприятия, посвященного Национальному дню молитвы, президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ об учреждении комиссии по религиозной свободе, сообщает СПЖ со ссылкой на сайт Белого дома.

В указе упоминается, что в последние годы некоторые федеральные, государственные и местные политики угрожали американской традиции религиозной свободы. Президент Трамп указал, что федеральное правительство будет «способствовать гордости граждан за нашу фундаментальную историю, выявлять новые угрозы религиозной свободе, поддерживать федеральные законы, которые защищают полное участие всех граждан в плюралистической демократии, и защищать свободное исповедание религии».

Новый орган будет защищать право на свободное исповедание веры и бороться с дискриминацией религиозных организаций.

Комиссия будет состоять из 14 членов, назначаемых президентом. Срок полномочий членов комиссии истекает 4 июля 2026 года, что знаменует 250-ю годовщину независимости Америки.

Комиссия подготовит всеобъемлющий доклад об основах религиозной свободы в Америке, влиянии религиозной свободы на американское общество, текущих угрозах религиозной свободе внутри страны, стратегиях сохранения и расширения защиты религиозной свободы для будущих поколений.

Конкретные темы, которые будет рассматривать комиссия, включают: права первой поправки для пастырей, религиозных лидеров, молитвенных домов и религиозных организаций; нападения на молитвенные дома различных религий; защита совести в сфере здравоохранения и в отношении требований о вакцинации; право родителей руководить воспитанием и образованием своих детей; обеспечение времени для добровольной молитвы и религиозного обучения в государственных школах и прочее.

Президент Трамп назначил следующих лиц в состав комиссии:

Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик (председатель). Протестант, консервативный христианин

Доктор Бен Карсон (заместитель председателя). Адвентист седьмого дня

Райан Т. Андерсон. Католик, президент Центра этики и государственной политики

Епископ Роберт Баррон. Католик, епископ епархии Винона-Рочестер

Кэрри Прежан Боллер. Протестантка, бывшая Мисс Калифорния США

Кардинал Тимоти Долан. Католик, архиепископ Нью-Йорка

Пастор Франклин Грэм. Протестант, президент Евангелистской ассоциации Билли Грэма

Эллисон Хо. Юрист, профессиональный представитель

Доктор Фил Макгроу. Протестант, телеведущий и автор

Эрик Метаксас. Протестант (евангелист), писатель и радиоведущий

Келли Шакельфорд. Протестант, президент Института первой свободы

Раввин Меир Соловейчик. Иудаизм, раввин конгрегации Шеарит Исраэль

Пастор Паула Уайт. Протестантка (пятидесятница), основатель Paula White Ministries

По конфессиональной принадлежности большинство членов (7 из 13) представляют различные направления протестантизма, трое – католики, один – представитель иудаизма, один — адвентист седьмого дня, конфессиональная принадлежность одного члена не указана.

Комиссия будет консультировать Офис по вопросам веры Белого дома и Совет по внутренней политике по вопросам политики религиозной свободы Соединенных Штатов. Для консультирования членов комиссии президент также назначит консультативный совет религиозных лидеров, консультативный совет светских лидеров из религиозных конгрегаций и консультативный совет экспертов по правовым вопросам.



(На фото — День молитвы в Белом доме. Фото: Фейсбук Белого дома)