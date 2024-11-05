Аналитик: Трамп и Ватикан накануне выборов в США обозначили фактор Нагорного Карабаха

В Баку приехал префект Дикастерии по делам Восточных Церквей кардинал Клаудио Гуджеротти. Необычность его визита в том, что в Азербайджане нет предмета ведения префекта, который курирует в Ватикане дела католиков византийского обряда. Тем не менее кардинал выступил с рядом заявлений.

Как передают азербайджанские издания, кардинал «констатировал, что на фоне расширения происходящих в мире конфликтов на религиозной почве правительство Азербайджана проводит политику мультикультурализма, представители различных конфессий в стране сосуществуют в мирных условиях, обеспечивается свобода вероисповедания, что является самым большим вкладом в дело мира».

Клаудио Гуджеротти обсуждал восстановление Фондом Гейдара Алиева катакомб в Ватикане, его тесное сотрудничество с Ватиканским музеем и Апостольской библиотекой, оцифровку архивных рукописей, ознакомительные поездки ватиканских археологов в Азербайджан с целью реставрации исторических и религиозных памятников, была подчеркнута важность реализации в будущем новых проектов. Затрагивалась тема строительства в Баку новой католической церкви при поддержке властей республики.

Но обо всём этом, по идее, могли и должны были бы говорить представители государственного секретариата Св. Престола или, учитывая статус Азербайджана как мусульманской страны, Дикастерии по межрелигиозному единству. Отчего возникает ощущение загадочности миссии в Баку. С декабря 2001 по июль 2011 года монс. Гуджеротти служил Апостольским нунцием в Азербайджане, Армении и Грузии. Некоторые армянские издания считают, что в этот период у Гуджеротти установились особые отношения с семьей Ильхама Алиева и задаются вопросами о роли ватиканского дипломата в зарождении и развитии отношений между Святым Престолом и Фондом Гейдара Алиева. Есть у кардинала и опыт решения в качестве специального представителя Папы Римского Франциска деликатных проблем на постсоветском пространстве. Будучи Апостольским нунцием в Великобритании, осенью 2020 году по поручению понтифика он занимался урегулированием конфликта между президентом Белоруссии Александром Лукашенко и митрополитом Минско-Могилёвским Тадеушем Кондрусевичем.

Сегодня информационным поводом визита кардинала Клаудио Гуджеротти в Азербайджан может показаться запланированный на ноябрь Глобальный саммит религиозных лидеров, который пройдёт в Баку в преддверии СОР29 под девизом «Мировые религии во имя зелёной планеты» и «положительно повлияет на работу по повышению роли религиозных деятелей в борьбе с экологическим кризисом». 2 ноября появилось заявление главы Киликийского Католикосата Армянской Апостольской Церкви Католикоса Арама, Католикоса-Патриарха Армянской Католической Церкви Рафаэля Бедроса XXI и президента Союза Армянских Евангелических Церквей Ближнего Востока преподобного Пола Айдостяна. В нём они призвали армян накануне саммита в Баку обращать внимание всего мира на «продолжающуюся несправедливость в отношении народа Арцаха (известного также как Нагорный Карабах – С.С.)» и «требовать их права на возвращение на свою историческую родину и восстановление суверенитета под защитой международного сообщества», а также «во время церковных служб возносить особые молитвы о скорейшем освобождении заключённых арцахцев, находящихся в тюрьмах Азербайджана».

А накануне, 1 ноября, пресс-служба Киликийского Католикосата опубликовала сообщение о телефонном разговоре Католикоса Арама и бывшего президента США Дональда Трампа. Кандидат в президенты от Республиканской партии подтвердил свою поддержку армян Арцаха и приверженность миру в регионе и высоко оценил американскую армянскую общину. Армянская тема и Закавказье в нынешней избирательной кампании в США периодически обозначалась как штабом Трампа, так и штабом Камалы Харрис. При этом республиканцы использовали топоним Арцах, в то время как демократы – Нагорный Карабах. Армянские организации в США, тем не менее, не спешат чётко выразить свою поддержку одному из претендентов, напоминая, что оба они мало чем себя проявили в деле защиты арцахских армян во время войны 2020 года и последующего исхода местного населения из-за наступления азербайджанской армии. Но Киликийский Католикосат намекает, что кое-что может измениться.

В разговоре с Трампом Католикос Арам «выразил твёрдую надежду, что с приходом новой администрации США серьёзно займутся проблемой Арцаха», в ней самой или при ней появится «активное армянское представительство» и состоится «открытый диалог с армянскими Восточным и Западным прелатами Армянской Апостольской Церкви Америки и Армянским национальным комитетом Америки». Иными словами, Трампа просят вовлекать армянских общественников и религиозных лидеров в выработку и реализацию американской внешней политики в Закавказье и на Ближнем Востоке, иногда объединяемым в Большой Ближний Восток. В этом деле Киликийский Католикосат, расположенный в Ливане, может сотрудничать с крупнейшей ближневосточной католической Восточной Церковью – Маронитской, чей центр находится там же. Возможно, что перспективы реализации подобного сценария и отношение к нему со стороны Ватикана, диалог которого с администрацией Трампа в 2016 – 2020 годах был, мягко говоря, сложным и не улучшится в случае реванша республиканца, и стали предметом переговоров Гуджеротти в Баку.



Станислав Стремидловский

Источник: ИА REX

Фото: azertag.az/ru

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