Традиционная «Молитва памяти» о жертвах советских репрессий пройдет в онлайн-формате

В пятницу, 30 октября 2020 года, в общероссийский День памяти жертв советских репрессий, в России состоится ежегодная акция «Молитва памяти». Ставшее уже традиционным молитвенное чтение имен в этом году пройдет в онлайн-формате.

Основной площадкой проведения Молитвы памяти станет ютьюб-канал форума «Имеющие надежду», на котором в течение дня будет вестись трансляция акции, передает Благовест-инфо со ссылкой на организаторов мероприятия.

Акция «Молитва памяти» – молитвенное чтение имен погибших и пострадавших в годы репрессий. Она не является политической и не может быть использована в качестве площадки для политических лозунгов. Ее участники читают имена и молятся не только о безвинно пострадавших и погибших, но и о тех, кому молитва еще нужнее – о сотрудниках карательных органов, которые сами впоследствии стали жертвами советской репрессивной машины.

Чтение имен начнётся с краткой заупокойной молитвы (литии). Каждый час онлайн трансляции также будет звучать небольшая покаянная молитва, а молитвенное поминовение имен будет перемежаться музыкальными, театральными, поэтическими выступлениями известных деятелей, актеров, писателей, режиссеров, поэтов.

Историки, богословы и просто неравнодушные люди поразмышляют о том, что такое трудная память и как преодолеть ее последствия, чтобы подобные трагедии не повторялись.

Присоединиться к акции в онлайн режиме, прочитать имена своих близких или знакомых сможет любой желающий. Также можно будет оставить заявку на присоединение к акции или подать записку о сугубом поминовении человека.

В регионах, где позволит эпидемиологическая обстановка, акция пройдет в очном формате в максимально безопасных для участников условиях. В прошлом году к Молитве памяти присоединялись жители 40 российских, а также нескольких зарубежных городов. В акции участвовали председатель совета благотворительного фонда «Нужна помощь» Дмитрий Алешковский, основатель движения «Бессмертный полк» Сергей Лапенков, режиссер Дарья Виолина. В прошлые годы к акции также присоединялись кинорежиссеры Андрей Смирнов, Александр Сокуров, актеры Александр Филиппенко, Олег Басилашвили, Елена Камбурова, академик Алексей Старобинский, уполномоченный по правам человека в Санкт-Петербурге Александр Шишлов, руководитель Центра по изучению проблем религии и общества Института Европы РАН Роман Лункин, директор Центра методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин и другие.

В этот же день, 30 октября, в 21:00 организаторы предлагают зажечь на окне свечу в память о тех, кто погиб или пострадал.